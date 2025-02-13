Плани Трампа щодо України обійдуться європейським союзникам у $3 трильйони — Bloomberg

Президент США починає висувати вимоги лідерам Європейського Союзу, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Його умови можуть стати серйозним випробуванням для європейського блоку.

Якими б не були цілі Дональда Трампа щодо України, одне очевидно: Європа не готова взяти на себе величезний фінансовий тягар.

У середу Трамп провів телефонну розмову з путіним, запустивши процес мирних переговорів.

Водночас його міністр оборони пояснював європейським союзникам, що основний фінансовий тягар будь-якого врегулювання ляже саме на них.

За підрахунками Bloomberg Economics, зміцнення оборони України та розширення власних військових можливостей може коштувати провідним європейським державам додаткові $3,1 трильйона протягом наступного десятиліття.

Такий фінансовий виклик може загострити розбіжності, які ЄС ігнорував роками.

Однак у ситуації, коли авторитарна ресурсна держава загрожує східним кордонам, а довіра до Білого дому слабшає, бездіяльність може коштувати ще дорожче.

Деякі лідери та представники силових структур попереджають: якщо Європа не зможе створити ефективний стримуючий фактор, путін лише посилить спроби послабити, а зрештою — й розколоти як ЄС, так і НАТО.

«Президент за президентом розуміли, що трансатлантична безпека вигідна як США, так і Європі.

Схоже, Трамп думає, що знає краще. Історія винесе свій вирок цій рішучості», — заявив ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес у коментарі Bloomberg.

Європейські чиновники були шоковані дзвінком Трампа путіну, адже ключових союзників не попередили про цю дипломатичну ініціативу.

Інший європейський прихильник України назвав це «зрадою», заявивши, що США фактично виконують основні вимоги путіна ще до початку переговорів.

Останні події підкреслили масштаб викликів, перед якими опинилася Європа, і до яких вона наразі виявляється неготовою.

росія має значну перевагу в чисельності військ, а її воєнна економіка здатна випускати снаряди та інше озброєння швидше, ніж потребує фронт в Україні.

Тим часом країни-члени ЄС сперечаються щодо того, чи варто обмежувати закупівлі озброєння європейськими виробниками — які не зможуть постачати частину необхідної зброї ще кілька років — або ж співпрацювати з Великою Британією чи США.

Дехто взагалі вважає, що фінансування слід спрямовувати на інфраструктуру, а не на артилерію.

Коли лідери ЄС зібралися в Брюсселі на початку цього місяця для обговорення позиції щодо нової адміністрації США, вони привезли багато ідей і добру волю, але жодних рішень не ухвалили.

«росія і путін загрожують не лише Україні, а й усім нам», — заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен журналістам на полях зустрічі.

Аналітики Bloomberg Economics оцінили витрати на підтримку України під час переговорного процесу, відновлення її армії та оборонних можливостей, а також мобілізацію військового потенціалу Європи для стримування подальшої агресії росії.

Відбудова української армії може обійтися в приблизно $175 мільярдів протягом 10 років — залежно від того, в якому стані будуть її сили після врегулювання конфлікту та яку територію доведеться захищати.

Миротворча місія чисельністю 40 000 військових коштуватиме ще $30 мільярдів за цей же період, хоча Володимир Зеленський стверджує, що знадобиться значно більше військ.

Основна частина фінансування піде на нарощування військового потенціалу членів ЄС та підвищення сукупного оборонного бюджету до 3,5% ВВП — відповідно до останніх обговорень у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Додаткові кошти підуть на артилерійські запаси, системи ППО та ракетне озброєння.

Вони також допоможуть зміцнити східні кордони ЄС, підготувати європейські армії до оперативного розгортання та стимулювати розвиток оборонної промисловості континенту.

«Якщо ці витрати фінансуватимуться за рахунок боргових зобов’язань, це збільшить потребу в запозиченнях п’яти найбільших європейських членів НАТО на додаткові $2,7 трильйона протягом наступного десятиліття», — підрахували економісти Bloomberg.

Джерело: t.me/znua_live

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