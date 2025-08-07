По зустрічі Віткофа з путіним Трамп відповів

Трамп дал понять, что открыт ко встрече с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским

Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Виткофф провёл «очень хорошие переговоры с президентом Путиным сегодня», но не стал говорить о прорыве. Он также отметил, что существует «большая вероятность» его встречи с Путиным и Зеленским в ближайшее время.

Основне з вчорашніх заяв Дональда Трампа і Марко Рубіо про Україну та Росію.

Трамп підтвердив, що може “дуже скоро” зустрітися з Путіним і Зеленським. В Білому домі додали, що президент буде готовий до такої зустрічі, якщо її результатом стане закінчення війни в Україні.

Дерджсекретар Марко Рубіо сказав, що про дату говорити поки рано - і потрібно зрозуміти, наскільки Росія та Україна готові будуть йти назустріч. “Якщо нам вдасться достатньо зблизити умови, які Україна та Росія будуть готові прийняти, тоді в президента буде можливість зустрітися з Путіним та Зеленським, щоб закінчити цю справу”, - сказав Рубіо в інтервʼю FOX News.

Зустріч Віткоффа з Путіним у Москві Трамп назвав дуже продуктивною. Рубіо додав, що тепер у США є конкретне уявлення, чого вимагатиме Росія для закінчення війни. Він не уточнив, про що саме йдеться - але сказав, що ключовим буде питання окупованих територій, зокрема Криму, і що для будь-якої угоди потрібні будуть поступки обох сторін.

Щодо санкцій: через купівлю російської нафти США піднімають мита для Індії до 50% - це має вступити в силу через 21 день. При цьому Трамп залишає за собою право це змінити, якщо Росія або Індія зроблять кроки в бік виправлення ситуації.

Також Трамп сказав, що найближчим часом варто очікувати “значно більше” санкцій проти інших країн, які купують російські енергопродукти, - і не виключив, що ці санкції можуть стосуватися Китаю.

-------------

Єдина причина, з якої Путін може піти на припинення вогню і раптові реальні перемовини - він злякався, що йому глина.

Чи вірю я в таке розуміння? Ні. Він навряд так думає.

Чи вірить в це Трамп? Думаю, він починав все це з намаганням витягнути Путіна з біди, в яку він сам себе завів. Зараз мотивація вже інша.

Чи могли на Путіна натиснути Китай і Індія про всій браваді ззовні? Хз.

Чи став Трамп адекватним? Ніколи не стане.

Чи він знову полюбив Путіна? Навряд.

Чи маємо ми демонструвати, що готові до перемовин? Так.

Чи будуть вони? Імітація - так.

Чи буде результат? Навряд,

Що для нас головне? Зброя і відсутність є@аніни в цьому питанні. Поки все ок.

Чи будуть санкції? Подивимось, відмовчатися вже не вийде. Індія вже випробувана як пілот.

Сигнали повітряної тривоги - не ігноруємо. Оце база.

