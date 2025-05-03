Почему россии не нужно Гестапо

Преамбула. Репрессии - это язык страха, на котором авторитарные режимы «общаются» со своим народом. Но когда страх не нужен, наступает нечто более страшное - добровольное подчинение

Нацистская Германия вела масштабную кампанию подавления любого инакомыслия, создав в стране карательный Мерседес. Современная россия, несмотря на схожие амбиции и ресурсы, обходится значительно меньшим количеством репрессий.

Почему? Потому шо не встречает сопротивления. Потому шо крокодил не ест клубнику не потому, что не может - а потому, что не хочет

Масштаб репрессий в нынешней рф значительно меньше, чем в Гитлеровской Германии. Почему так? Все просто и сложно одновременно

В нацистской Германии репрессии являлись фактически государственной доктриной. В Третьем Рейхе, по оценкам историков, было осуждено от 500 000 до 800 000 человек по политическим статьям. Это были те, кто помогали евреям или коммунистам, антивоенные активисты, священники, которые отказывались прославлять Гитлера + простые граждане, которые распространяли анекдоты или листовки.

Казненных - около 60 000. Высший суд Третьего Рейха (Volksgerichtshof) был ручным инструментом террора. Наказания выносились массово и показательно, а наибольшее количество смертных приговоров пришлось на последние годы войны.

Итого: в государстве с населением примерно 75 миллионов человек, политические преследования охватили по меньшей мере 1,14% населения.

Далее. С начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году россия тоже как бы развернула систему политических репрессий. Только масштабы ни разу несоизмеримы с нацистской Германией.

По данным русского ОВД-Инфо, по состоянию на конец 2024 года, 21 000+ человек были задержаны или арестованы за протест или антивоенную позицию + Более 1 000 уголовных дел открыто за так называемые "фейки" об армии (ст. 207.3 УК рф).

Около 90% задержанных были освобождены после краткосрочных арестов или получили штрафы. Ни одной официальной казни, хотя есть свидетельства об исчезновениях и внесудебных расправах, особенно в среде мобилизованных.

В государстве с населением около 140 миллионов человек доля задержанных или осужденных по политическим мотивам составляет не более 0,014%

Вывод в цифрах в пользу Гитлера:

Германия - до 800 000 осужденных.

россия - до 20 000 преследуемых.

Процентно от населения: Германия - 1,14%, россия - 0,014%.

Разница - в 81 раз.

Почему такая большая разница? Все просто - в них нет необходимости. Власть рф не боится сопротивления, потому шо его почти нет. Нет масштабных протестов, забастовок, движений сопротивления. Даже "элитные" репрессии (против навального или яшина) носят демонстративный характер, а не системный.

Также стоит отметить шо современный россиянин значительно более апатичен, чем немец 1930-х. Репрессий по отношению ко русским не нужно много - достаточно намека. Соцсети, штрафы, кратковременные аресты, изгнание из вузов или работы - это инструменты не наказания, а напоминания о том шо гэбня видит тебя

У Гитлера были концлагеря, Гестапо и военные трибуналы. У путина - Telegram, камера наблюдения и "Яндекс.Такси", сдающий людей фсб.. Репрессии стали цифровыми - достаточно одного поста в соцсети, шоб тебя нашли.

Минимальное сопротивление = минимальная ответственность. В Германии даже после Гитлера существовала общественная дискуссия о вине. На россии же доминирует риторика: "А нас за шо?". Молчание, обесценивание сопротивления и бытовая измена стали нормой.

Исторический парадокс заключается в том шо нацистский террор развивался в ответ на внутреннее сопротивление - от профсоюзов до церкви, именно поэтому масштаб уничтожения несогласных в стране был огромным.

На россии же режиму не приходится отбиваться от немереного числа недовольных - он просто плывет по пассивности, поддержке или тотальному пофигизму. россиян не надо пугать концлагерем - хватит шоб в их подъезде жила баба доносчица.

Парадокс в том шо немцы 1930-х - боялись, но сопротивлялись, а русские 2020-х - не боятся, потому что не сопротивляются.

Отсюда и количество репрессий, которое является зеркалом народа, в котором россия - апатичный, равнодушный обыватель, готовый принять любое зло, если оно оставит ему колбасу и телевизор.

Все думают,шо масштабы террора определяют силу диктатуры. Только это неправда диктатура вынуждена репрессировать больше тогда, когда ей оказывают сопротивление. Немецкая система воевала не только с союзниками, а с собственной интеллигенцией, церковью, студентами, социалистами. Тысячи немцев были казнены именно потому, шо не молчали.

Современная россия - это лайт тирания, которой не приходится бороться с собственным обществом, потому что оно ей не враг.

У Гитлера была "Ночь длинных ножей" - у путина - ночь длинных IP-адресов и метаданных.

У Гитлера был Volksgerichtshof - путина - "антивоенный чат в Telegram" и уголовное дело «за фейки».

Репрессии в россии - не расстрелы на площади, а медленное выдавливание из жизни через цифровые источники страданий - потерю работы, бан в соцсети, блокировка карт и счетов

Лично мне современная россия больше напоминает ГДР, чем Третий Рейх. Это - не террор масштабов Ваффен-СС, а тотальное наблюдение, в котором наказывают даже не за протест, а за внутреннюю автономию.

В ГДР действовала Stasi, которая создала самую большую в мире сеть информаторов на душу населения. На россии же эти информаторы - соседи в Viber-группе ЖЭКа и просто «бдительные граждане»

На россии донос - не проявление страха, а форма патриотизма. Пытки не нужны - достаточно видео с камеры наблюдения и автоматического распознавания лиц.

Раньше диктатуре нужно было ломать человека силой. А теперь человек сам внутри себя решает шо лучше промолчать и лучше не высовываться, поэтому лучше согласиться или не пиздеть вообще

В Германии 1940-х - людей надо было ломать.

На россии 2020-х - людей не надо ломать. Их не надо убеждать, что война - это мир. Они сами это скажут, сами это лайкнут, сами это сдадут в школьном сочинении ребенка на тему "Мой папа убивает укропов".

Гитлер вводил казнь даже за невинную шутку, потому шо боялся, что из этих слов вырастет восстание.

путин действует иначе. В москве понимют шо равнодушный обыватель никогда не пойдет на бунт. Он поедет разве шо на дачу, ведь «всей правды не знает». На россии 2020-х режиму не надо уничтожать оппозицию - достаточно просто стереть память о том, что оппозиция когда-то существовала.

На россии не ГУЛАГ и не третий рейх - там просто тирания, которой никто не сопротивляется.

Ей не нужно казнить - достаточно, шоб ты сам согласился с тем, что «всё сложно», что «не всё однозначно», что «украинцы тоже бомбят». Достаточно, шоб россиянин пролистал мимо, лайкнул нужный пост, закрыл рот и пошёл за хлебом.

Гитлеру были нужны концлагеря, потому что его боялись. путину ничего не нужно, потому что его любит абсолютное большинство россиян

А если не любят, то хотя бы не мешают.

Страшнее диктатуры сверху — только диктатура снизу, добровольная, в которой не нужны облавы, потому что каждый сам готов присматривать за соседом.

Репрессии же на россии не исчезли. Они просто больше не видны. Они стали средой, нормой, частью мышления.

российский soft totalitarianism 2.0 не требует насилия — достаточно просто быть как все. Завалить ебало и молчать хватит, шоб не поехать в Сибирь лес валить. Лучше молчать и жрать свой супчик, который хоть и жиденький, но питательный - один хуй ты ничего не изменишь

Мораль. Немцы сопротивлялись — поэтому их нужно было ломать. россияне не сопротивляются — поэтому их даже не надо трогать.

Советская власть держалась на страхе. Третьий Рейх — на мобилизации и фанатиках.

Нынешняя россия — на лени, цинизме и фразе “всё равно ничего не изменится”. Это новая идеология: не “кровь и честь”, не “Маркс и партия”, а “мне похуй, лишь бы меня не трогали”.

Здесь не надо сажать — достаточно, чтобы человек сам себя отменил.

И потому Гестапо больше не нужно.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/107940

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