Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А найменше візитів податківці нанесуть на початку року: лише 278 перевірок.

"Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок.

У кожному п'ятому випадку гостей з податкової варто чекати ФОПам — 1016 перевірок. А у бізнесів, відносно яких є питання про ПДФО, військовий збір та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, до яких великих компаній прийдуть податківці з перевірками у 2026 році. Йдеться про "Нафтогаз України", "Камет-сталь", МХП, Розетка та NOVUS.

Джерело: epravda.com.ua

