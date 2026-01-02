Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 64

Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС

Податкова менше перевірятиме бізнес у 2026 році: до яких великих компаній прийде ДПС

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А найменше візитів податківці нанесуть на початку року: лише 278 перевірок.

"Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок.

У кожному п'ятому випадку гостей з податкової варто чекати ФОПам — 1016 перевірок. А у бізнесів, відносно яких є питання про ПДФО, військовий збір та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок", - йдеться в повідомленні.

Стало відомо, до яких великих компаній прийдуть податківці з перевірками у 2026 році. Йдеться про "Нафтогаз України", "Камет-сталь", МХП, Розетка та NOVUS.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Центр фіксує нову тактику російської дезінформації в TikTok
Сегодня 11:03    49
БЕБ викрило розкрадання коштів на держпідприємстві
Сегодня 10:30    76
СБУ затримала у Києві колаборантку, яка працювала на рашистів у тимчасово окупованій Макіївці і впроваджувала там «освітні стандарти» рф
Сегодня 09:40    94
Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових
Сегодня 09:10    109
О приятном (о потерях РОВ)
Сегодня 09:02    115
Усі закупівлі для війська передали єдиній Агенції оборонних закупівель Міноборони
Сегодня 08:53    122
росія змогла захопити у 2025 році від 4727 до 5565 км кв, втративши понад 400 тисяч солдат
Сегодня 08:44    101
У мережі фіксується чергова хвиля згенерованих штучним інтелектом фейків, спрямованих на дискредитацію Сил оборони України
Сегодня 08:39    106
Трамп не готовий захищати Україну
Сегодня 08:32    158
Швидкість, броня та вогнева міць: воїни ГУР отримали новорічний подарунок — новітній катер вітчизняної розробки
Сегодня 08:10    124
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 