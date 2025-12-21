Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:36
Просмотров: 66

“Подписываешь контракт – остаёшься. Не подписываешь — в штурмы”, – екіпажі кораблів чорноморського флоту рф списують в піхоту

“Подписываешь контракт – остаёшься. Не подписываешь — в штурмы”, – екіпажі кораблів чорноморського флоту рф списують в піхоту

У новому перехопленні української розвідки – свідчення жителя бєлгородщини про креативні рішення, до яких вдаються окупанти, щоб відновити втрати підрозділів морської піхоти.

Одному з моряків чорноморського флоту, який вирішив не подовжувати контракт з міністерством оборони росії, запропонували на вибір два варіанти: все ж залишитись на чинному місці служби, або контракт продовжиться автоматично – в піхоті.

“Звонят оттуда и говорят: “Саш, смотри — есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где ты служишь. Если ты не подписываешь контракт, а хочешь уволиться, тебя автоматически просто подпишут, понял?” – розповів реалії.

росіянину “пропонують” служити у 810 окремій бригаді морської піхоти, яка відома високими – навіть для армії держави-агресора – втратами.

“И ты пойдешь в 810 [окрему бригаду морської піхоти]. А 810 ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в штурмы”, – переповів він.

ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає загинути у “м’ясному штурмі” в рядах морських піхотинців, має шанс зберегти життя через. Для цього потрібно написати в бот проєкту “Хочу жить” у Telegram. https://t.me/spasisebyabot

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Затримки зарплат у росії перетворюються на масове явище: десятки тисяч родин залишаються без доходів
Сегодня 09:26    25
російська нафта накопичується в морі
Сегодня 09:08    49
Налицо новая тактика Сил обороны Украины: они решили запутать противника
Сегодня 09:03    55
«Фенікс» палить окупантів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 08:59    53
На територію Росії вивезли близько півсотні мешканців прикордонного села Грабовське на Сумщині
Сегодня 08:55    52
В Херсоне на строительстве школьного укрытия обнаружили присвоение средств
Сегодня 08:51    55
Харківщина 21 грудня
Сегодня 08:41    69
Збито/подавлено 75 ворожих БПЛА
Сегодня 08:38    56
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 08:25    79
Японія затверджує додатковий бюджет на $118 млрд, поєднуючи підтримку економіки та безпеки
Сегодня 08:22    68
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 