“Подписываешь контракт – остаёшься. Не подписываешь — в штурмы”, – екіпажі кораблів чорноморського флоту рф списують в піхоту

У новому перехопленні української розвідки – свідчення жителя бєлгородщини про креативні рішення, до яких вдаються окупанти, щоб відновити втрати підрозділів морської піхоти.

Одному з моряків чорноморського флоту, який вирішив не подовжувати контракт з міністерством оборони росії, запропонували на вибір два варіанти: все ж залишитись на чинному місці служби, або контракт продовжиться автоматично – в піхоті.

“Звонят оттуда и говорят: “Саш, смотри — есть два варианта. Если ты сам лично подписываешь контракт, ты остаешься на своем корабле, где ты служишь. Если ты не подписываешь контракт, а хочешь уволиться, тебя автоматически просто подпишут, понял?” – розповів реалії.

росіянину “пропонують” служити у 810 окремій бригаді морської піхоти, яка відома високими – навіть для армії держави-агресора – втратами.

“И ты пойдешь в 810 [окрему бригаду морської піхоти]. А 810 ты знаешь, что это такое, да? Ну, это в штурмы”, – переповів він.

ГУР МО України нагадує: кожен російський військовослужбовець, який не бажає загинути у “м’ясному штурмі” в рядах морських піхотинців, має шанс зберегти життя через. Для цього потрібно написати в бот проєкту “Хочу жить” у Telegram. https://t.me/spasisebyabot

Джерело: gur.gov.ua

