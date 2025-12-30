Погляд на росію зсередини

Російський генерал у відставці Леонід Івашов після перегляду новорічного виступу Путіна продемонстрував чітке розуміння того, що відбувається в Росії:

● «Послухайте, я професор, генерал і дослідник геополітики вже протягом десятиліть. Я дивився це чотиригодинне шоу і не побачив там ані лідера, ані командувача, ані захисника народу. Я побачив лише хлопця, який живе у казці, тоді як решта країни намагається вижити на 16 000 рублів на місяць».

● Івашов від самого початку виступав проти ідеї вторгнення в Україну, і під час цього інтерв'ю він знову підкреслив свою незгоду з тим, що відбувається в його країні. Ось ще кілька його цікавих заяв:

● «Ще до початку "спеціальної військової операції" я виступив із попередженням. І останні чотири роки довели правильність і серйозність тих оцінок».

● «Ми не досягли жодного успіху на тактико-оперативному рівні, а на стратегічному рівні ми зазнали поразки на ВСІХ фронтах».

● «Усі галузі промисловості зруйновані».

● «Наука перебуває в критичному стані, а освіта повністю розвалилася».

● «Зростання цін — це тривожний сигнал: російський народ стає дедалі біднішим».

● «Охорона здоров'я в руїнах. Усі регіони скорочують витрати на медицину».

● «Якість харчування погіршується; пальмова олія всюди; їжа в Росії стає токсичною».

● «Єдина сфера, в якій Росія є "лідером" у світі, — це демографічні показники. Ми — провідна нація за темпами ЗНИКНЕННЯ. Навіть без війни, а війна лише прискорює стрімке скорочення кількості чоловіків».

● «У нас залишилися лише такі союзники, як Північна Корея та Білорусь, але вони не можуть нам допомогти: вони можуть лише висмоктувати наші фінанси, а наші фінанси вичерпуються...»

● «Я працював із китайцями багато років, але Китай нам не союзник; це вигадка та пропаганда Кремля».

● «Стратегічний провал (у війні з Україною) цілком може призвести до розпаду Росії».

Джерело: facebook.com / Українці в Італії єднаймося

