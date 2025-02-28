Погроза Трампа запровадити 25% мита на імпорт з ЄС може спричинити "економічний хаос"

Погроза президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт з Європейського Союзу може спричинити "економічний хаос", значно уповільнити зростання та спровокувати стрибок інфляції, — німецький аналітичний центр Кільського інституту світової економіки, повідомляє The Guardian.

У середу Трамп пообіцяв, що такі мита будуть введені "дуже скоро", що, за оцінками експертів, може стати переломним моментом у післявоєнних відносинах між Вашингтоном і Брюсселем та спричинити серйозний економічний шок для обох сторін.

За прогнозами Кільського інституту, експорт ЄС до США впаде на 15–17%, що призведе до "значного" скорочення економіки ЄС на 0,4%, тоді як ВВП США зменшиться на 0,17%.

"Ще гіршою ситуація може стати для США у разі запровадження відповідних мит з боку ЄС, що подвоїть економічні збитки та підвищить рівень інфляції на 1,5 процентного пункту", — зазначається в доповіді аналітичного центру.

За оцінками експертів, найбільше постраждає німецький промисловий експорт до США, який може скоротитися майже на 20%.

"Економіки європейських країн зараз не демонструють сильних результатів, тому, хоча загальні втрати для економіки ЄС можуть здаватися незначними, вони припадають на вкрай несприятливий момент.

Для промислового сектора наслідки будуть ще серйознішими, особливо для німецької автомобільної промисловості, яка вже стикається з труднощами та може зазнати значного скорочення експорту", — зазначає Юліан Гінц, керівник відділу торговельної політики Кільського інституту.

Негативний вплив на ЄС може бути дещо пом’якшений завдяки збільшенню мит США на імпорт із конкурентних ринків.

У четвер Трамп оголосив, що з 4 березня він введе 25% мита на товари з Мексики та Канади, а також подвоїть додаткові мита на китайську продукцію — до 20%.

Раніше Канада та Мексика вважали, що їхні зобов’язання, ухвалені на початку лютого щодо забезпечення контролю кордону зі США, дозволять їм уникнути нових митних обмежень.

Гінц зазначив, що його команда повторно моделюватиме вплив цих заходів, але вже очевидно, що найбільше постраждають споживачі в США:

"Товари з ще більшої кількості країн будуть обкладені митами та коштуватимуть дорожче для американців. Вплив на імпорт із Канади, Мексики та Китаю виявиться більшим, ніж очікувалося раніше, що створить більш рівні умови конкуренції для ЄС", — пояснив він.

Чиновники ЄС уже натякнули, що дадуть відповідь на будь-які мита на експорт у США власними протекціоністськими заходами.

Гінц також зазначив, що навіть якщо тарифи зрештою не будуть введені, економічний збиток все одно залишиться:

"Невизначеність щодо того, які саме заходи будуть запроваджені, ускладнює бізнесу планування. Така непередбачуваність сама по собі може сповільнити інвестиції, порушити ланцюги поставок і загальмувати економічне зростання по обидва боки Атлантики", — підсумував він.

Джерело: https://t.me/znua_live/191385

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