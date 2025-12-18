Держава
Сегодня 18:46
Поліція почала працювати з TruCAM на 14 нових ділянках доріг, зокрема й на Харківщині

Від сьогодні патрульні працюватимуть з приладами TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів. На Харківщині також визначено нову локацію на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський (534-548 км).

Про це повідомили в патрульній поліції України.

TruCAM застосовують переважно на тих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень.

«Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму. Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності – на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості», – пояснили в поліції.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади тимчасово не застосовують. У Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM використовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

додані 14 нових ділянок;внесені зміни до шести діючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.

Переглянути карту й повний перелік місць з оновленою інформацією можна за посиланням.  

