Поліція та волонтери евакуювали шістьох жителів прифронтових сіл на Харківщині

Поліцейські разом із волонтерами евакуювали жителів Вовчанської громади на Харківщині. Серед врятованих — літні люди та маломобільна жінка, яка перенесла інсульт.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інспектор з ювенальної превенції разом із поліцейськими офіцерами громади та представниками Координаційного гуманітарного центру з відділу екстреної евакуації STEEL «Simba» вивезли родину із селища Білий Колодязь – літніх жінку та чоловіка, а також подружжя. Їх доставили до транзитного пункту, де надали необхідну допомогу.

Крім того, цього тижня поліцейські та волонтери евакуювали 86-річну маломобільну жінку та її сина з інвалідністю із села Кирилівка, що межує з Вовчанською громадою.

Після вибуху поблизу будинку жінка перенесла інсульт і потребувала негайної евакуації. Наразі вона разом із сином перебуває у безпеці в транзитному пункті. Найближчим часом їх планують розмістити у спеціалізованому пансіонаті.

Поліція Харківщини закликає мешканців прифронтових територій не зволікати з евакуацією та у разі потреби звертатися за номером 102.

