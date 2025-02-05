Поліція встановлює обставини аварії на мосту на Харківщині

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 лютого близько 7:50 у місті Зміїв Чугуївського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На мосту сталося зіткнення автомобілів Volkswagen та Audi. Внаслідок аварії постраждалих немає. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

За адресою виїжджали поліцейські відділу поліції № 2 Чугуївського РУП.

За даним фактом складено адміністративний протокол за статтею 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости