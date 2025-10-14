Полімерна галузь рф скорочується третій рік поспіль: інвестиції падають, підприємства закриваються

російський сектор виробництва та переробки полімерів увійшов у фазу затяжної стагнації, що триває з 2022 року – часу початку повномасштабної війни проти України. Виробничі показники залишаються в мінусі й далі погіршуються.

За індексом випуску продукції у 30 підсекторах пластмас і гуми, спад зафіксовано у 18. За січень–липень виробництво скоротилося на 6,3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а в липні падіння в категоріях труб, плит, листів та плівок сягнуло 11–14 % порівняно з минулим роком. Найгіршу динаміку показав сегмент ПВХ – мінус 13 %.

Галузь стикається з браком вітчизняного обладнання, розривом зв’язків між наукою та інжинірингом, кадровим дефіцитом та низькою продуктивністю праці. Водночас ринок швидко втрачає гравців: у першому півріччі 2025 року було закрито 874 компанії.

Попит знижується, а слабкий рубль, висока ключова ставка та дорога вартість кредитів стримують інвестиції в оновлення потужностей – минулого року вони впали майже на 30 %.

Додатковий тиск створює ініціатива мінприроди рф підвищити ставки екологічного збору у п’ять разів – із 3,84 тис. до 23,82 тис. рублів – та збільшити норматив утилізації з 25 % до 50 %. Для виробників полімерної упаковки це означає різке зростання витрат і неминуче підвищення цін на продукцію.

Джерело: szru.gov.ua

