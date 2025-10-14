Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 60

Полімерна галузь рф скорочується третій рік поспіль: інвестиції падають, підприємства закриваються

Полімерна галузь рф скорочується третій рік поспіль: інвестиції падають, підприємства закриваються

російський сектор виробництва та переробки полімерів увійшов у фазу затяжної стагнації, що триває з 2022 року – часу початку повномасштабної війни проти України. Виробничі показники залишаються в мінусі й далі погіршуються.

За індексом випуску продукції у 30 підсекторах пластмас і гуми, спад зафіксовано у 18. За січень–липень виробництво скоротилося на 6,3 % порівняно з аналогічним періодом 2024 року, а в липні падіння в категоріях труб, плит, листів та плівок сягнуло 11–14 % порівняно з минулим роком. Найгіршу динаміку показав сегмент ПВХ – мінус 13 %.

Галузь стикається з браком вітчизняного обладнання, розривом зв’язків між наукою та інжинірингом, кадровим дефіцитом та низькою продуктивністю праці. Водночас ринок швидко втрачає гравців: у першому півріччі 2025 року було закрито 874 компанії.

Попит знижується, а слабкий рубль, висока ключова ставка та дорога вартість кредитів стримують інвестиції в оновлення потужностей – минулого року вони впали майже на 30 %.

Додатковий тиск створює ініціатива мінприроди рф підвищити ставки екологічного збору у п’ять разів – із 3,84 тис. до 23,82 тис. рублів – та збільшити норматив утилізації з 25 % до 50 %. Для виробників полімерної упаковки це означає різке зростання витрат і неминуче підвищення цін на продукцію.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЯК ТІЛЬКИ помер Ленін (1924), виявилося, що друга людина в партії, товариш Троцький - зрадник
Сегодня 08:59    5
рф системно фабрикує історії для демонізації ЗСУ
Сегодня 08:52    29
Хроніки ночі. Атака НАШИХ БПЛА
Сегодня 08:35    40
Збито/подавлено 69 ворожих БПЛА
Сегодня 08:34    30
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 14 жовтня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:28    45
На ТОТ прибули "волонтери" для формування так званих сімейних цінностей у школярів
Сегодня 08:26    43
День створення Української повстанської армії
Сегодня 08:22    49
росіянки вербували кубинців і ланкійців на війну проти України
Сегодня 08:19    62
Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
Сегодня 08:10    64
Оперативна інформація станом на 08:00 14.10.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    63
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 