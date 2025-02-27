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Польща готується передати Україні ще більше терміналів Starlink

Польща готується передати Україні ще більше терміналів Starlink

Про це заявив міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський в інтерв’ю Puls Biznesu.

Гавковський підкреслює, що ця послуга є критично важливою для здатності ЗСУ давати відсіч російському агресору.

"Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт", — пише міністр.

Станом на кінець 2024 року Польща передала Україні 24,4 тисячі терміналів Starlink. У листопаді того ж року було замовлено нову партію.

Щоб уникнути податкових і юридичних ускладнень, Варшава не купує, а позичає термінали.

Вартість обслуговування і закупівлі нових терміналів становила 120,66 млн злотих (понад 1,2 млрд гривень) у 2024 році, а на 2025 рік заплановано витратити 186,8 млн злотих (2 млрд гривень).

Джерело: t.me/znua_live

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