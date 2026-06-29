Польша и калийный орёл

Конспирологии пост

Убеждён, что господин Навроцкий – не глупая истеричка и не гнусный политический конъюнктурщик, как принято считать у нас, а хитрый геополитический стратег, реализующий сложный план.

Следите за руками.

Общим местом дискуссий относительно Беларуси является констатация, что США и Минск сделали несколько сближающих шагов. Интерес Америки, среди прочего – получить доступ к белорусским калийным удобрениям.

Одна проблема – как их вывезти к морю? Раньше они шли через Литву. Сейчас - через Россию, но это не очень комильфо.

Эстонию не берём, ибо нет общей границы с Беларусью и присутствует ряд других нюансов. Остаются варианты:

• Вернуться в Клайпеду (Литва)

• Три порта Латвии (лучше подходит Вентспилс)

• Один из терминалов в Одесской области и

• … Гданьск, Гдыня, Полице/Щецин и Свиноуйсьце.

Задача: политически продавить какую-то из стран, чтоб она стала застрельщиком эрозии санкций.

Потому что даже при отсутствии прямых запретов сам факт открытой масштабной торговли с Лукашенко вызовет брожения и критику.

Балтийские страны подходят хуже в том плане, что согласие одной будет выглядеть как сепаратизм, ну, и они воспринимаются как антилукашенковский оплот.

Остаются Украина и Польша.

Заход на Одессу (выносим за скобки позицию Украины) подразумевает договорённости с Россией о безопасности судоходства, что выглядит нелогично. С тем же успехом можно покупать в Усть-Луге. Остаётся Польша.

Не секрет, что поляки тихонечко торговали с Беларусью, однако, в неких рамках, без фанатизма.

Основной барьер: торговля с Лукашенко выглядит как несправедливость по отношению к Украине. А поскольку Варшава долгое время держала публичный образ главного помощника Украины, внезапно сменить позицию не очень просто.

А вот не внезапно и при определённой подготовке – можно.

Для этого необходимо сформировать позицию, что Украина – очень плохая, украинцы плохие, разогнать негатив, на фоне которого лёгкий антиукраинский шаг не будет воспринят как нечто ужасное внутри самой Польши, сохранит лицо, плюс может быть объяснён в том же Брюсселе.

И вот звонит товарищу Навроцкому товарищ Трамп и говорит: приезжай на мой ДР, есть тема. Навроцкий приезжает, его прокачивают, он возвращается в Варшаву и принимает дикое, абсурдное, вызывающее недоумение решение об отзыве ордена (сомневаюсь, что это подсказка США, скорее локальный креатив в рамках общей идеи).

Естественно, начинается склока, происходит возгонка антиукраинской риторики, отношение к Украине ухудшается. Однако – это первый этап, который показал, что полякам в целом заходит.

Второй начнётся ближе в 11 июля, чтобы превратиться в лёгкую истерию к третьей декаде месяца, когда прогрессивный европейский и американский политикум и чиновничество начнёт массово бежать в отпуск.

Тут и появится идея: а давайте разрешим экспорт калийных удобрений Лукашенко через польский порт ради 1) деэскалации на нашей границе и договорённостей по мигрантам; 2) укрепления стратегического партнёрства с США.

А возможно и не только удобрений. Ибо кого теперь стесняться? Вот этих вот? Так у них теперь даже орденов нет!

Наверняка такое решение нельзя будет воплотить без Туска, но его поставят на растяжку и продавят. Пока ЕС сосредоточится, будет поздно. Эфир будет наполнен радостными фермерами и накормленными африканскими детьми. Ведь всё ради мира во во всём мире!

Протащить такое решение можно только на фоне иррационального эмоционального накала, когда никакая логика не работает.

Просто мы так сильно обиделись, что теперь будем продавать 7,5 млн тонн калия через наши порты. У вас же нет такой сильной обиды на украинцев? Вот и помалкивайте!

Хочу ошибиться.

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Калийные террикоры Лукашенко, ради перевалки которых в интересах США Навроцкий отобрал орден у Зеленского. Возможно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/2108

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