Польща планує виробляти 10 тисяч антидронових ракет Mark I на рік, — ЗМІ

Серійне виробництво мініракет протиповітряної оборони Mark I планують запустити у Польщі. Ці боєприпаси призначені для боротьби з безпілотниками. Про це повідомили у найбільшому польському державному оборонному холдингу, інформує FREEДОМ.

Планується випускати до 10 тисяч ракет щорічно. Цей проєкт стане радикальною відповіддю Європи на масовані атаки БпЛА, якими росія тероризує Україну та загрожує кордонам НАТО.

Стратегічну угоду про масове виробництво антидронових ракет уклали польський оборонний гігант PGZ та естонська технологічна компанія Frankenburg Technologies.

Головною проблемою ППО раніше була вартість: збивати дрон за 20 тисяч доларів ракетою за 200 тисяч доларів — шлях до виснаження бюджету. Естонська розробка Mark I покликана зламати цю логіку, адже працює за принципом “вистрілив і забув”.

