Польський Brexit без Brexit: як популізм продає історичну образу, а купує стратегічну самотність..

Сьогодні у Східній Європі на наших очах котиться дуже знайома снігова куля. На ній написано “історична пам’ять”, але всередині — популізм, електоральна математика, російська інформаційна інженерія і класична політична короткозорість.

Британці вже це проходили.

Спочатку популісти обіцяють просте рішення складної проблеми. Потім підкидають трохи страху, трохи ностальгії, трохи “повернемо контроль”, трохи “нас усі використовують”. Потім кампанія виграє. Потім починається реальність. А реальність, на відміну від передвиборчого плаката, не дуже любить дурнів.

Brexit теж продавався як повернення величі. А вийшла довга економічна втрата темпу, слабші інвестиції, складніша торгівля, менший стратегічний маневр і країна, яка з глобального гравця дедалі частіше виглядає як держава, що сама собі влаштувала геополітичну ампутацію без наркозу.

І тепер схожу механіку ми бачимо у Польщі.

Ні, Польща не виходить з ЄС. Це не буквальний Brexit. Але логіка та сама: політики беруть реальну історичну травму, нагрівають її до температури електорального бензину, кидають сірник — і роблять вигляд, що це вони просто “борються за пам’ять”.

Звичайно. Дуже шляхетно. Майже як підпалювати склад боєприпасів із підписом “культурна дискусія”.

Конфлікт між Києвом і Варшавою навколо УПА — це не тільки про історію. Це про те, як частина польських еліт вирішила заробити коротку політичну маржу на темі, яка напряму б’є по стратегічному союзу України і Польщі.

І ось тут починається головний абсурд.

Польща сьогодні ризикує не просто посваритися з Україною. Вона ризикує власноруч підірвати свою економічну, логістичну і геополітичну позицію.

Бо Україна для Польщі — це не “проблема зі сходу”. Це ринок, робоча сила, бізнес, транзит, безпека, реконструкція, оборонний щит і шанс Варшави стати головним хабом нової Східної Європи.

Українці в Польщі — це не соціальний баласт, як люблять продавати польські популісти своєму електорату. Це економічний актив.

Близько 5% робочої сили Польщі — українці. У 2024 році присутність українських біженців згенерувала 2,7% польського ВВП. Українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч бізнесів від початку повномасштабної війни. У 2024 році кожен десятий новий бізнес у Польщі був український або українцями заснований. За програмою 800+ українські родини отримали близько 2,8 млрд злотих, але українські мігранти сплатили до польського бюджету приблизно в 5 разів більше у податках і внесках.

Тобто поки польський популіст із дуже серйозним обличчям розповідає, що українці “сидять на шиї”, українці в цей момент стоять біля касового апарата, платять ZUS, відкривають фірми, працюють у сервісі, логістиці, промисловості, будівництві, медицині, торгівлі й фактично підпирають польську економіку.

А тепер найсмачніше.

У Польщі рекордно низька народжуваність — 1,068 дитини на жінку у 2025 році. Це не демографічний дзвіночок. Це вже сирена, тільки хтось у Варшаві вирішив, що її можна заглушити гімном і старою картою “кресів”.

Для країни з такою демографією сваритися з українцями, відштовхувати українську робочу силу, робити з українців електорального ворога і руйнувати довіру з Києвом — це не політика пам’яті.

Це демографічний селф-харм із гербом на бланку.

І так, звичайно, тут є росія.

Москва не придумала польсько-українську історичну травму. Вона не написала Волинь, не створила польський колоніальний міф, не вигадала український біль, не стерла українські могили в Польщі й не придумала стару шляхетську зверхність частини польського суспільства до України.

Але масква прекрасно знає, як працювати з готовою раною.

Алгоритми, боти, фейкові акаунти, “нацисти-українці”, “українці забирають гроші”, “Україна втягне Польщу у війну”, “росія як сусід була б кращою”, “досить годувати Київ” — усе це не з’являється в інформаційному просторі просто тому, що комусь у підвалі стало нудно. Це гібридна робота по дуже простій схемі: знайти реальний біль, розкрутити його, додати брехні, помножити на страх і продати як “здоровий патріотизм”.

Для поляків масштабують образ українця як невдячного, небезпечного, нахабного і “бандерівського”.

Для українців симетрично закидають образ поляка як вічного пана, колонізатора і зрадника.

І всі задоволені. Крім України, Польщі, Європи і здорового глузду.

Зате хрємль сидить з попкорном.

Бо для маскви сварка Києва і Варшави — це подарунок преміум-класу. Навіть пакувати не треба. Самі принесли, самі відкрили, самі ще й сваряться, хто винен у стрічці на коробці.

Польський прем’єр Дональд Туск уже прямо назвав цей конфлікт стратегічною помилкою. І він має рацію. Бо це не просто дипломатичний скандал. Це удар по бізнесу, репутації, логістиці, регіональній суб’єктності Польщі й її місцю за столом переговорів про майбутнє України.

А тепер питання до польських правих.

Ви хочете бути форпостом Заходу — чи новою Угорщиною з амбіціями, комплексами і постійним пошуком винних серед сусідів?

Ви хочете бути головним хабом відбудови України — чи країною, яка сама себе виштовхує на периферію, бо не може відрізнити історичну пам’ять від електорального шантажу?

Ви хочете заробляти на партнерстві з Україною десятиліттями — чи хочете виграти чергові вибори на образі, а потім здивовано дивитися, як вас обходять Берлін, Париж, Лондон, Вашингтон і Брюссель?

Бо популізм завжди має одну спільну рису: він запускає процеси, яких сам потім не може зупинити.

Брекзитери теж думали, що просто пограються з міграційним страхом, євроскепсисом і ностальгією за імперією. А потім виявилося, що реальність не читає передвиборчих буклетів.

Польські популісти сьогодні роблять те саме. Тільки замість “Брюссель забирає контроль” — “Україна не поважає нашу пам’ять”. Замість мігрантів із Сирії — українські біженці. Замість імперської ностальгії Британії — кресова ностальгія Польщі. Замість економічної логіки — історичний театр. Замість стратегії — короткий допінг для електорату.

І так, Україна тут теж має діяти розумно. Символи потрібно пояснювати першими, а не чекати, поки їх пояснить масква, польські радикали або черговий політик із калькулятором голосів замість мозку.

Але Україна зараз не може працювати психотерапевтом для всіх сусідів.

У нас війна. У нас щодня гинуть люди. У нас міста під ракетами. У нас фронт, мобілізація, економіка воєнного часу, дрони, ППО, енергетика, поранені, полонені, мільйони переміщених людей.

І коли хтось у Варшаві вирішує, що саме зараз ідеальний момент для великого історичного шоу — то це не моральна принциповість.

Це політична безвідповідальність.

Українсько-польська історія болюча. Так.

Волинь болить полякам. Так.

Українські жертви, депортації, акція “Вісла”, українські могили в Польщі, польська міжвоєнна політика на українських землях — болять нам. Так.

Але якщо з цього робити не чесну історичну роботу, а політичний цирк, то фінал буде дуже простий: Україна втратить частину довіри до Польщі, Польща втратить частину свого стратегічного впливу, Європа втратить ще один стабільний контур підтримки, а масква виграє без жодного пострілу.

Тому головне питання не в тому, хто кого голосніше образив у 1943 році.

Головне питання інше:

Польща хоче бути архітектором нової Східної Європи — чи правим флангом європейського саморуйнування?

Бо історію треба пам’ятати.

Але нею не треба стріляти собі в ногу.

Особливо коли поруч стоїть росія і дуже уважно рахує, скільки патронів ви самі собі видали...

Джерело: https://www.facebook.com/vitaliy.vantsa

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