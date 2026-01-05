Полум'яна пресконференція Трампа

Журналістка New Station Ліббі ДІ: Ви сказали, що були дуже розлюченим. У мене насправді багато запитань.

Президент США Дональд ТРАМП: Так. Так і є.

Скажіть, звідки Ви?

Ліббі ДІ: Я з New Station, мене звати Ліббі Ді.

Отже, ви сказали, що були дуже розлючені на президента України Володимира Зеленського, якщо це він завдав удару по резиденції владіміра путина.

Дональд ТРАМП: Я не вірю, що такий удар узагалі був. Дійсно.

Ліббі ДІ: Тобто в тій телефонній розмові путін сказав вам, що удар відбувся. Ви вийшли й публічно заявили, що повірили путіну. Це викликало критику.

Дональд ТРАМП: Щось справді сталося неподалік, але це не мало до цього жодного стосунку.

Ліббі ДІ: Чому ви повірили путіну в той момент і потім вийшли й сказали це про Україну?

Дональд ТРАМП: Бо тоді про це ніхто нічого не знав. Я вперше почув про це саме в той момент. Він (путін — ред.) сказав, що його будинок атакували.

Ми не віримо, що це сталося — принаймні зараз, коли змогли перевірити. Але тоді ми вперше взагалі про це почули.

Ми просто сподіваємося, що росія й Україна це врегулюють. Знаєте, це нам нічого не коштує. Насправді ми навіть заробляємо, бо, на відміну від Байдена… Байден дав 350 мільярдів доларів — просто віддав.

А я значну частину повернув, бо ми уклали угоду щодо рідкісноземельних ресурсів, зайшли в тему рідкісних металів. І ми повернемо багато з цих грошей — можливо, всі, можливо навіть більше, ніж усі.

Колумбія теж дуже хвора. Нею керує хвора людина, яка любить виготовляти кокаїн і продавати його до Сполучених Штатів. І він не буде це робити дуже довго, повірте мені, — Дональд Трамп.

Журналістка: Тож буде операція США у Колумбії?

Трамп: Для мене це звучить добре, так.

