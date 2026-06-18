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Понад 200 тисяч українських військових наразі у СЗЧ — Міноборони готує законопроєкт, щоб посилити контроль

Понад 200 тисяч українських військових наразі у СЗЧ — Міноборони готує законопроєкт, щоб посилити контроль

Про це в інтерв’ю «ТСН» заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, чинне законодавство фактично не працює, а вироків суду для втікачів майже немає.

Новий закон це має виправити — але зачепить лише тих, хто пішов у СЗЧ після 12 червня 2026 року. Його деталей поки не розкривають.

Натомість для тих, хто пішов у СЗЧ до цієї дати, вже запрацювала схема повернення без покарання — і діятиме вона до 20 вересня. За цією програмою рапорти подали вже перші 200 бійців, а 51 рапорт — погоджено.

▪️У Міноборони також анонсували часткову демобілізацію, яка почнеться з кінця осені цього року. Стосуватиметься вона військових, які на фронті з початку 2022-го або раніше.

Джерело: https://t.me/babel/85250

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