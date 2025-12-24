Держава
Сегодня 09:24
Просмотров: 24

Понад 30 тис. дітей з ТОТ дистанційно навчаються в українських школах, – МОН

Станом на кінець 2025 року понад 30 тис. дітей з тимчасово окупованих територій здобувають українську освіту онлайн

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова на брифінгу, передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Зокрема, близько тисячі дітей навчаються за індивідуальною формою — педагогічним патронажем, який уперше поширили на дітей із ТОТ у 2024 році. Кузьмичова уточнила: 87 шкіл на ТОТ навчають дітей за такою системою.

"Педагогічний патронаж передбачає індивідуальний підхід до кожної дитини: учень має власний графік навчання, а навантаження вчителя формується не від класу, а від кількості дітей, яких він супроводжує в цій індивідуальній формі. Дитина може долучатися до індивідуальних або мінігрупових консультацій у той час, коли має змогу вийти на зв’язок з учителем. Ми бачимо, що кількість дітей, які навчаються за цією формою, зростає — раніше їх не було взагалі", – розповіла вона.

Загалом 15% дітей навчаються дистанційно: переважно йдеться про школярів з прифронтових територій України, а також тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

За даними МОН, близько 20-350 тис. унів навчаються дистанційно за кордоном.

"Це найбільш вразлива аудиторія. Держава докладає максимальних зусиль і виділяє кошти на облаштування укриттів, але навіть 221 побудоване укриття дозволяють вивести на очне навчання максимум до 180 тисяч дітей у дві зміни. Щоб зробити наступний крок і суттєво збільшити частку очного навчання, необхідно збудувати ще 200–300 укриттів, а це будівельні цикли щонайменше на один–два роки", – пояснила заступниця міністра.

Наразі Міністерство освіти та науки верифікувало 55 освітніх осередків за кордоном – це школи, суботні й недільні школи, громадські організації або інші інституції, які організовують навчання для українських дітей. Відомство наголошує, що навчання в таких закладах дозволяє українським дітям отримувати офіційне визнання результатів навчання в українській системі освіти.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

