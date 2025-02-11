Понад мільйон євро на дрони та військове обладнання для України зібрали у Литві

Це вже третя акція солідарності "Radarom", яку проводять напередодні третіх роковин війни росії проти України. Просто литовці і бізнес країни вже пожертвували € 1 037 170.

"Дві третини коштів, зібраних під час кампанії, спрямують на придбання дронів і антидронів, вироблених у Литві, а третину, що залишилася, - на закупівлю обладнання, виробленого в Україні", — повідомляє литовський мовник LRT.

За дві попередні акції зібрали загалом 22,8 мільйона євро. Ця акція солідарності триватиме до 24 лютого. Щиро дякуємо народу Литви за підтримку!

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/68610

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