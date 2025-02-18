Популізм VS економіка – хто переможе?
З 1 березня ціни на 100 ліків знижуються. Але не поспішайте радіти!
Держава не може зробити щось дешевшим, просто видавши указ. Це працює інакше, розповідає економічний експерт Сергій Лямець:
● Учасники фармацевтичного ринку отримують менше прибутку.
● Вони менше платять податків.
● Держава отримує менше коштів у бюджет.
Що це означає на практиці?
Деякі аптеки просто не витримають і закриються, особливо в селах та прифронтових районах.
Частина ліків може зникнути з продажу через нерентабельність.
Виробники та імпортери скоротять поставки, щоб уникнути збитків, що призведе до дефіциту.
Держава недоотримає тільки у 2025 році близько 8 млрд грн податків.
Сьогодні влада змушує бізнес продавати ліки дешевше. Завтра цей бізнес просто піде з ринку. І коли конкуренція зменшиться, ціни на ліки зростуть ще більше.
Адміністративне регулювання в економіці завжди закінчується однаково: дефіцитом та ростом цін.
Джерело: https://t.me/u_now/154391