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Популізм VS економіка – хто переможе?

Популізм VS економіка – хто переможе?

З 1 березня ціни на 100 ліків знижуються. Але не поспішайте радіти!

Держава не може зробити щось дешевшим, просто видавши указ. Це працює інакше, розповідає економічний експерт Сергій Лямець:

● Учасники фармацевтичного ринку отримують менше прибутку.

● Вони менше платять податків.

● Держава отримує менше коштів у бюджет.

Що це означає на практиці?

Деякі аптеки просто не витримають і закриються, особливо в селах та прифронтових районах.

Частина ліків може зникнути з продажу через нерентабельність.

Виробники та імпортери скоротять поставки, щоб уникнути збитків, що призведе до дефіциту.

Держава недоотримає тільки у 2025 році близько 8 млрд грн податків.

Сьогодні влада змушує бізнес продавати ліки дешевше. Завтра цей бізнес просто піде з ринку. І коли конкуренція зменшиться, ціни на ліки зростуть ще більше.

Адміністративне регулювання в економіці завжди закінчується однаково: дефіцитом та ростом цін.

Джерело: https://t.me/u_now/154391

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