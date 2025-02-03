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Попытка рф обойти санкции раскрыта

Попытка рф обойти санкции раскрыта

В 2022 году после вторжения в Украину россия попыталась провернуть операцию по обходу финансовых санкций США, создав "оффшорный резерв", используя строительство АЭС в Турции — The Wall Street Journal

Так, россия и Турция договорились, что российский Газпромбанк предоставит кредит в размере около 9 миллиардов долларов на атомную электростанцию в Турции, строящуюся Росатомом. При этом Банк россии должен тайно финансировать кредит.

Для Турции стимулом было пополнить предложение долларов в своей финансовой системе. москва стремилась создать оффшорный долларовый резерв для финансирования российских интересов без внимания Америки.

Согласно плану москвы, атомная станция могла бы передавать доллары российским фирмам, у которых также были счета в крупнейшем банке Турции, государственном банке Ziraat. Это устранило бы необходимость вводить и выводить деньги из США, что могло быть обнаружено.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/49802

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