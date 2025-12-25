Держава
Порушень закону не виявлено: у Харківському ТЦК прокоментували мобілізацію батька-одинака

У Харківському обласному ТЦК та СП прокоментували інформацію про начебто виявлені факти порушення заходів мобілізації з боку посадових осіб ТЦК та СП у місті Харкові, а саме призов батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці військкомату.

У всіх випадках порушення законодавства представниками ТЦК не виявлено. Громадяни не оновлювали вчасно свої дані, з приводу надання відстрочок не зверталися – йдеться в повідомленні.

Згідно з рішеннями ВЛК чоловіки визнані придатними до військової служби та були мобілізовані.

Як зазначили у ТЦК, за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

«Закликаємо всіх дотримуватися закону. Для уникнення непорозумінь та набуття законного права на відстрочку рекомендуємо вчасно подбати про оформлення відстрочки», – йдеться в заяві.

