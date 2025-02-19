Посади ̶к̶о̶н̶я̶ свинью за стол...

Reuters отмечает, что в момент, пока в Эр-Рияде шли переговоры, МИД рф выдвинул новые требования: НАТО должно отменить заявление Бухарестского саммита-2008, в котором был провозглашён курс Украины (и Грузии) на вступление в НАТО.

"Отказа принимать Украину в НАТО недостаточно, Альянс должен дезавуировать свои Бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление", - заявила Захарова.

И хотя никаких гарантий на вступление у Украины не было, естественно, Трамп на это согласится, как соглашается абсолютно на всё, что хочет путин.

США - это США, остальные члены на это не пойдут (помимо Венгрии и Словакии, понятно, может ещё кого-то). И вот вам момент раскола в НАТО и официального предлога для США выйти из Альянса.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17221

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