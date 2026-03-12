Держава
"Посилити захист": Німеччина надасть Україні додаткові 200 мільйонів євро

Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро на посилення захисту від російських бомбардувань.

Про це повідомила президент Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина Юлія Кльокнер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цими днями Німеччина надає додаткові 200 мільйонів євро, щоб посилити захист проти російського бомбардування.

Йдеться про збільшення коштів на розвідувальні дрони та цивільний захист, щоб була можливість більше захистити людей та краще забезпечити захист життєво важливої інфраструктури", - сказала Кльокнер на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 11 березня.

Джерело: epravda.com.ua

