Потрійний удар для нафтового експорту росії

У Генштабі підтвердили ураження терміналу «Таманьнефтегаз» та низки об’єктів на ТОТ

Говорили ми, що російська нафта падатиме нижче собівартості? Нині російська нафта впала до $40 за барель — мінімуму з початку повномасштабної війни. У бюджет війни закладено по $69,7

Експортери отримують трохи більше ніж $40 за барель при відвантаженні з портів Балтійського й Чорного морів, а також зі східного порту Козьміно.

За останні три місяці вартість російської нафти скоротилася на 28%.

Додаткового удару по доходах завдали санкції США, запроваджені в жовтні проти ключових державних нафтових компаній, що різко звузило коло покупців і змусило продавати сировину з дедалі більшими знижками.

Важливо, що падіння цін відбувається на тлі загального ослаблення нафтового ринку: еталонна марка Brent уперше з травня опустилася нижче $60 за барель через ознаки перевищення пропозиції над попитом.

Для росії це означає потрійний удар:

● і через ринкову кон’юнктуру;

● і через санкційний тиск;

● і через найпотужніші санкції, які накладають Сили оборони України.

Утім, москва намагається компенсувати ціновий обвал нарощуванням фізичних обсягів експорту. З серпня морські відвантаження зросли приблизно на ті ж 28%, однак знайти покупців стає дедалі складніше.

Та нині цей перевірений шлях дедалі більше розчаровує.

Частина танкерів із російською нафтою простоює в морі без можливості розвантаження, що ще більше тисне на ціни та підриває експортні доходи. Ситуацію ускладнює й зміна логістики: через скорочення закупівель з боку Індії російські танкери змушені йти довшими маршрутами до Китаю. Це сповільнює обіг флоту та призводить до накопичення надлишкових обсягів у морі — їх рівень уже досяг максимуму за останні два з половиною роки.

А тут ще й дрони зазирають на вогник, і запалюють…

Головне — не зупинятися. І в якийсь момент розмови про мир таки будуть змістовними - "а не то, шо січас", як любить казати Митець.

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

