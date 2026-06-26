Повертайся із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС»

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть поновитися на службі за спрощеною процедурою до 20 вересня 2026 року. Новий алгоритм надає право самостійно обрати посаду та бригаду зі списку 55 найкращих підрозділів України, куди входить харківська 429 бригада безпілотних систем «АХІЛЛЕС».

Повернення за новою процедурою має низку суттєвих переваг, зокрема оперативне відновлення виплат та гарантій. Продовольче забезпечення відновлюється одразу в день прибуття до військової частини. Грошове та речове забезпечення відновлюються в день зарахування до списків нової військової частини. Окрім того, немає необхідності контактувати з попереднім підрозділом чи перебувати у батальйоні резерву. Протягом 6 місяців після зарахування до нового підрозділу військовослужбовця не можуть перевести без письмової згоди.

Щоб повернутися із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС», можна скористатися одним зі способів:

● заповнити рапорт на повернення із СЗЧ у додатку Армія+

● заповнити анкету на сайті бригади: https://achilles.army/

● зателефонувати рекрутеру бригади: +38 096 380 98 42

429 окрема бригада безпілотних систем «АХІЛЛЕС» входить у топ-10 найкращих підрозділів Сил Оборони України, у тому числі у рейтингу єБалів системи ситуаційної обізнаності Delta. Основними бойовими засобами бригади є безпілотники: frontstrike та middlestrike (FPV-дрони, малі й важкі бомбери, ударні крила), розвідувальні безпілотники, дрони-перехоплювачі, які захищають небо Харківщини від повітряних атак, а також – наземні роботизовані комплекси для логістичних й евакуаційних місій. За результатами травня цього року, підрозділ увійшов у топ-10 з більш як 400 підрозділів Сил оборони та у топ-5 в СБС за кількістю уражених цілей. Близько 60% військовослужбовців 429 бригади «АХІЛЛЕС» – родом з Харківщини.

Нагадаємо, нещодавно 429 бригада «АХІЛЛЕС» вперше в історії провела унікальну операцію з ураження двох ворожих гелікоптерів на воронезькому летовищі у росії за допомогою дронів:

Новости портала «Весь Харьков»