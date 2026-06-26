Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 34

Повертайся із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС»

Повертайся із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС»

Військовослужбовці, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року, можуть поновитися на службі за спрощеною процедурою до 20 вересня 2026 року. Новий алгоритм надає право самостійно обрати посаду та бригаду зі списку 55 найкращих підрозділів України, куди входить харківська 429 бригада безпілотних систем «АХІЛЛЕС».

Повернення за новою процедурою має низку суттєвих переваг, зокрема оперативне відновлення виплат та гарантій. Продовольче забезпечення відновлюється одразу в день прибуття до військової частини. Грошове та речове забезпечення відновлюються в день зарахування до списків нової військової частини. Окрім того, немає необхідності контактувати з попереднім підрозділом чи перебувати у батальйоні резерву. Протягом 6 місяців після зарахування до нового підрозділу військовослужбовця не можуть перевести без письмової згоди.

Щоб повернутися із СЗЧ у харківську 429 бригаду безпілотних систем «АХІЛЛЕС», можна скористатися одним зі способів:

● заповнити рапорт на повернення із СЗЧ у додатку Армія+

● заповнити анкету на сайті бригади: https://achilles.army/

● зателефонувати рекрутеру бригади: +38 096 380 98 42

429 окрема бригада безпілотних систем «АХІЛЛЕС» входить у топ-10 найкращих підрозділів Сил Оборони України, у тому числі у рейтингу єБалів системи ситуаційної обізнаності Delta. Основними бойовими засобами бригади є безпілотники: frontstrike та middlestrike (FPV-дрони, малі й важкі бомбери, ударні крила), розвідувальні безпілотники, дрони-перехоплювачі, які захищають небо Харківщини від повітряних атак, а також – наземні роботизовані комплекси для логістичних й евакуаційних місій. За результатами травня цього року, підрозділ увійшов у топ-10 з більш як 400 підрозділів Сил оборони та у топ-5 в СБС за кількістю уражених цілей. Близько 60% військовослужбовців 429 бригади «АХІЛЛЕС» – родом з Харківщини.

Нагадаємо, нещодавно 429 бригада «АХІЛЛЕС» вперше в історії провела унікальну операцію з ураження двох ворожих гелікоптерів на воронезькому летовищі у росії за допомогою дронів:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 10 млн грн несплачених податків
Сегодня 09:56    25
Уряд погодив передачу УЗ арештованих тепловозів Білоруської залізниці
Сегодня 09:50    32
«Сталевий кордон» нищить ворогів, або особливості повітряного «рибальства» (ВІДЕО)
Сегодня 09:40    89
путін готується до нової анексії?
Сегодня 09:31    72
Британія прискорює розробку бойового лазера DragonFire, який можуть передати й Україні
Сегодня 09:22    76
СБУ затримала громадянина рф, який за вказівкою ворожих спецслужб коригував удари по Запоріжжю
Сегодня 09:14    65
Збито/подавлено 177 цілей
Сегодня 09:07    86
У Британії придумали незвичайний спосіб навчити солдатів збивати дрони рф, – The Telegraph
Сегодня 09:05    85
ВАКС визнав необґрунтованими активи родини ексначальника одного з відділів ГУ ДПС у Сумській області
Сегодня 08:57    82
США вперше випробували систему ПРО "Золотий купол"
Сегодня 08:47    103
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 