Повна картина глобальної тарифної війни США

З моменту президентства Дональда Трампа торговельні тарифи стали одним із ключових інструментів зовнішньоекономічної політики США. Під приводом захисту американських виробників, боротьби з недобросовісною конкуренцією та задля політичного тиску, США запровадили мита проти країн по всьому світу.

31 липня 2025 року США анонсували нову хвилю тарифів. Водночас були досягнуті домовленості з ЄС щодо часткового обмеження тарифного тиску та введенням єдиного мита у 15% на товари з ЄС. За цими ж домовленостями ЄС планують відкласти контрзаходи проти США на пів року. (https://suspilne.media/amp/1083685-evrokomisia-prizupinit-na-piv-roku-kontrzahodi-proti-ssa-so-mali-nabrati-cinnosti-7-serpna/)

Проте загалом мита торкнулися широкого кола країн, включно з ключовими торговельними партнерами, як-от Китай, Канада, Індія, Бразилія.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5145

