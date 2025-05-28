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Позиції лідерів Європи про допомогу Україні після завершення війни дедалі більше розходяться

Позиції лідерів Європи про допомогу Україні після завершення війни дедалі більше розходяться

Про це пише Financial Times.

Франція і Британія — лідери так званої Коаліції охочих — наполягають, що початковий план розміщення миротворчих військ на території України після кінця війни здійсненний. Однак інші країни, включно з Німеччиною, ставляться до цієї ідеї більш скептично, враховуючи, що США навряд чи підтримають цю ініціативу.

На думку лідерів Франції та Британії, розміщення миротворців дасть змогу зберегти залученість Європи в переговори про припинення вогню і підтримає бойовий дух України. Проте один європейський чиновник назвав план «мертвим», зазначивши, що він неможливий без підтримки Дональда Трампа.

Водночас інший французький посадовець сказав журналістам, що робота над планом триває «у звичайному темпі» — і заяви про його «смерть» «повністю неправдиві».

Джерело: https://t.me/babel/68709

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