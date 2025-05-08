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Позитивні очікування стосовно угоди про надра зі США мають 47% українців
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.
(https://babel.ua/news/117777-kmis-pozitivni-ochikuvannya-stosovno-ugodi-pro-nadra-zi-ssha-mayut-47-ukrajinciv)
Про скоріше негативні наслідки говорять 22% опитаних. А ще 19% відповіли, що підписання цієї угоди ніяк не вплине на Україну. Решта —12% — не змогли визначитися з такою думкою. Тобто позитивних очікувань все ж більше.
Серед регіонів менше позитивних очікувань на сході та заході України.
Графіки: КМІС
Джерело: https://t.me/babel/67814
Темы: опитування, США, україна