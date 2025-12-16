Правоохоронці документують наслідки воєнних злочинів рф на Харківщині

Впродовж доби росіяни били по Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Проти мирного населення війська рф застосували керовані авіабомби та безпілотники різних видів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Ворог вдарив керованою авіацією по Дергачівській територіальній громаді. Влучання відбулося у селі Безруки. Вибуховою хвилею пошкоджено будинок.

Унаслідок ворожого обстрілу з боку рф по Чугуївському району у селі Лиман зазнав руйнувань приватний будинок, гараж та господарські приміщення. На місці зайнялась пожежа.

Стало відомо про поранену жінку в місті Купʼянськ 12 грудня та пораненого чоловіка 7 грудня в селі Курилівка.

Армія рф вночі вдарила безпілотними літальними апаратами по селищу Великий Бурлук. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. Загорівся будинок культури.

15 грудня поліцейські здійснили 32 огляди місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 21 кримінальним провадженням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації.

