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Представники росії і США неодноразово таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, пише Reuters

Представники росії і США неодноразово таємно зустрічались у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, пише Reuters

За словами джерел, зустрічі відбувались протягом останніх місяців, в тому числі і минулого тижня.

Агентство пише, що хоч учасники цих переговорів і мають дипломатичний досвід та досвід у сфері безпеки, вони не є держслужбовцями, і не відразу було зрозуміло, чи були вони направлені їхніми урядами.

Імена переговорників джерела назвати відмовилися. Але зазначили, що принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/57904

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