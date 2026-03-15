Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает (https://www.ynet.co.il/news/article/hyzml11xqwg) новостной портал Ynet.

Запрос Израиля поступил с целью углубления и развития израильско-украинского сотрудничества.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос был направлен, и отметил, что из-за ограничений по времени переговоры еще не состоялись, и он надеется, что они пройдут в начале этой недели.

«Иран предоставил России технологии беспилотников. Мы совсем не боимся Ирана. Мы поддержим всех наших партнеров, включая Израиль, в этой операции. Между нашей разведкой и израильской ни на минуту не прекращается взаимодействие. Как посол, я не обязан знать все, но мы явно укрепляем наше сотрудничество в борьбе с иранской угрозой в регионе. Я надеюсь, что разговор между Нетаньяху и Зеленским состоится уже в начале недели, и надеюсь, что он будет плодотворным» — отметил украинский посол.

На страницах портала подчеркивают, что украинцы разработали множество дешевых и эффективных методов перехвата беспилотников, не требующих использования дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Иран тут же поспешил включить Украину в свой список военных целей. Как будто иранские дроны не утюжат Украину уже несколько лет.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/94321

