Сегодня 07:25
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Украину запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает (https://www.ynet.co.il/news/article/hyzml11xqwg) новостной портал Ynet.

Запрос Израиля поступил с целью углубления и развития израильско-украинского сотрудничества.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что такой запрос был направлен, и отметил, что из-за ограничений по времени переговоры еще не состоялись, и он надеется, что они пройдут в начале этой недели.

«Иран предоставил России технологии беспилотников. Мы совсем не боимся Ирана. Мы поддержим всех наших партнеров, включая Израиль, в этой операции. Между нашей разведкой и израильской ни на минуту не прекращается взаимодействие. Как посол, я не обязан знать все, но мы явно укрепляем наше сотрудничество в борьбе с иранской угрозой в регионе. Я надеюсь, что разговор между Нетаньяху и Зеленским состоится уже в начале недели, и надеюсь, что он будет плодотворным» — отметил украинский посол.

На страницах портала подчеркивают, что украинцы разработали множество дешевых и эффективных методов перехвата беспилотников, не требующих использования дорогостоящих ракет-перехватчиков.

Иран тут же поспешил включить Украину в свой список военных целей. Как будто иранские дроны не утюжат Украину уже несколько лет.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/94321

Читайте ещё:

Из оккупации вернули еще 7 украинских детей: некоторых из них пытались мобилизовать в армию рф
Сегодня 07:53    3
Итоги специальной иранской операции
Сегодня 07:46    25
Япония предположительно рассматривает возможность закупить украинские БпЛА
Сегодня 07:41    34
Шахрайська схема з фейковими виплатами від ООН та «Укренерго»
Сегодня 07:30    29
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:20    44
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донбасі
Сегодня 07:11    45
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.26 орієнтовно
Сегодня 06:55    83
Трамп знав про ризик того, що Іран заблокує Ормузьку протоку. Він все ж пішов на війну
Сегодня 06:54    74
Діти 一 майже третина біженців
Сегодня 06:46    56
Спалили “Славяніна”, вгатили по “Авангарду” — спецпризначенці ГУР уразили два військові судна агресора
Сегодня 06:38    72
