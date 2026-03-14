Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:58
Просмотров: 58

Премія Параджанова: у Києві нагородять найкращі українські кінодебюти

17 березня у Києві відбудеться церемонія вручення Премії імені Сергія Параджанова за повнометражні ігрові, неігрові й анімаційні дебюти

Премію засновано Національною Спілкою кінематографістів України у 2025 році з нагоди 100-річчя від дня народження Параджанова.

Церемонія вручення Премії відбудеться вдруге: 17 березня, 18.00, в Будинку кіно.

Цього року подано 45 заявок, які розподілилися відповідно до номінацій Премії:

● Найкраща режисерська робота

● Найкраща робота сценариста

● Найкраща операторська робота

● Найкраща продюсерська робота

● Найкраща акторська робота

● Найкраща анімаційний фільм

Спеціальна премія "За доблесть"(для режисерів, операторів, сценаристів, художників, акторів, які під час створення фільму були діючими військовослужбовцями ЗСУ)

До складу журі у 2026 році ввійшли:

Володимир Войтенко , кінокритик, кінознавець; Оксана Волошенюк , Голова правління НСКУ, кінознавець; Олександр Гусєв , заступник Голови правління НСКУ, кінокритик; Андрій Куликов , радіожурналіст, Голова Комісії з журналістської етики; Юрій Морозов, кінознавець, дослідник творчості С. Параджанова; Людмила Новікова , кінознавець, кандидат мистецтвознавства; Олесь Санін , кінорежисер, віцепрезидент НАМ України; Філіп Сотниченко , кінорежисер, співзасновник ГО "СУК" (Сучасне Українське Кіно); Андрій Халпахчі , директор Київського Міжнародного кінофестивалю "Молодість»; Сергій Череватий , генеральний директор національного ІА "Укрінформ», полковник ЗСУ; Микола Ульянов , керівник Бюро програми ЄС "Креативна Європа"в Україні.

По завершенню нагородження відбудеться показ одного з фільмів-переможців.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 