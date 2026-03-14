Премія Параджанова: у Києві нагородять найкращі українські кінодебюти

17 березня у Києві відбудеться церемонія вручення Премії імені Сергія Параджанова за повнометражні ігрові, неігрові й анімаційні дебюти

Премію засновано Національною Спілкою кінематографістів України у 2025 році з нагоди 100-річчя від дня народження Параджанова.

Церемонія вручення Премії відбудеться вдруге: 17 березня, 18.00, в Будинку кіно.

Цього року подано 45 заявок, які розподілилися відповідно до номінацій Премії:

● Найкраща режисерська робота

● Найкраща робота сценариста

● Найкраща операторська робота

● Найкраща продюсерська робота

● Найкраща акторська робота

● Найкраща анімаційний фільм

Спеціальна премія "За доблесть"(для режисерів, операторів, сценаристів, художників, акторів, які під час створення фільму були діючими військовослужбовцями ЗСУ)

До складу журі у 2026 році ввійшли:

Володимир Войтенко , кінокритик, кінознавець; Оксана Волошенюк , Голова правління НСКУ, кінознавець; Олександр Гусєв , заступник Голови правління НСКУ, кінокритик; Андрій Куликов , радіожурналіст, Голова Комісії з журналістської етики; Юрій Морозов, кінознавець, дослідник творчості С. Параджанова; Людмила Новікова , кінознавець, кандидат мистецтвознавства; Олесь Санін , кінорежисер, віцепрезидент НАМ України; Філіп Сотниченко , кінорежисер, співзасновник ГО "СУК" (Сучасне Українське Кіно); Андрій Халпахчі , директор Київського Міжнародного кінофестивалю "Молодість»; Сергій Череватий , генеральний директор національного ІА "Укрінформ», полковник ЗСУ; Микола Ульянов , керівник Бюро програми ЄС "Креативна Європа"в Україні.

По завершенню нагородження відбудеться показ одного з фільмів-переможців.

