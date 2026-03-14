Премія Параджанова: у Києві нагородять найкращі українські кінодебюти
17 березня у Києві відбудеться церемонія вручення Премії імені Сергія Параджанова за повнометражні ігрові, неігрові й анімаційні дебюти
Премію засновано Національною Спілкою кінематографістів України у 2025 році з нагоди 100-річчя від дня народження Параджанова.
Церемонія вручення Премії відбудеться вдруге: 17 березня, 18.00, в Будинку кіно.
Цього року подано 45 заявок, які розподілилися відповідно до номінацій Премії:
● Найкраща режисерська робота
● Найкраща робота сценариста
● Найкраща операторська робота
● Найкраща продюсерська робота
● Найкраща акторська робота
● Найкраща анімаційний фільм
Спеціальна премія "За доблесть"(для режисерів, операторів, сценаристів, художників, акторів, які під час створення фільму були діючими військовослужбовцями ЗСУ)
До складу журі у 2026 році ввійшли:
Володимир Войтенко , кінокритик, кінознавець; Оксана Волошенюк , Голова правління НСКУ, кінознавець; Олександр Гусєв , заступник Голови правління НСКУ, кінокритик; Андрій Куликов , радіожурналіст, Голова Комісії з журналістської етики; Юрій Морозов, кінознавець, дослідник творчості С. Параджанова; Людмила Новікова , кінознавець, кандидат мистецтвознавства; Олесь Санін , кінорежисер, віцепрезидент НАМ України; Філіп Сотниченко , кінорежисер, співзасновник ГО "СУК" (Сучасне Українське Кіно); Андрій Халпахчі , директор Київського Міжнародного кінофестивалю "Молодість»; Сергій Череватий , генеральний директор національного ІА "Укрінформ», полковник ЗСУ; Микола Ульянов , керівник Бюро програми ЄС "Креативна Європа"в Україні.
По завершенню нагородження відбудеться показ одного з фільмів-переможців.
