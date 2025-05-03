Президент Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін

Трамп досі налаштований завершити будівництво стіни на південному кордоні США, яке в його першу каденцію блокували демократи. Крім того, Трампу слід звести стіну між росією та Україною, — Марк Тіссен, колумніст The Washington Post.

Наразі Польща будує таку стіну вздовж усієї свого кордону з росією та білоруссю. Польські посадовці взяли до уваги досвід вторгнення росії в Україну й розробили прикордонний бар’єр спеціально для стримування російської армії. Проєкт під назвою "Східний щит" розпочали в жовтні — він поєднує традиційні фізичні перешкоди з високотехнологічними системами спостереження.

Проєкт фізичного бар’єра починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом і захищеної глибоким протитанковим ровом. За ним — 200 метрів протитанкових перешкод і мінних полів, а далі — окопи, з яких польські та сили НАТО зможуть вести вогонь по противнику, що наступає. За цим слідують штучне болото й дренажний рів, а потім — військові бункери з кулеметними баштами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій.

Джерело: https://t.me/znua_live/199996

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