Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 51

Президент Эстонии призвал к торговому эмбарго ЕС в отношении россии

Президент Эстонии призвал к торговому эмбарго ЕС в отношении россии

Алар Карис в соцсети X заявил, что Евросоюз должен "еще больше усилить свою независимость" и прекратить импорт российских энергоносителей. "Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против россии", - написал президент Эстонии.

Карис 9 февраля посетил Вильнюс в связи с отключением стран Балтии от единой с рф и Беларусью энергосистемы и синхронизацией с энергосетью ЕС.

Джерело: https://www.facebook.com/dw.russian

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Агресія росії – єдина перешкода для проведення демократичних виборів в Україні
Сегодня 10:28    12
Німецькі військові підозрюють рф у шпигунстві після того, як над військово-повітряною базою в місті Швесінг зафіксували невідомі БпЛА — Süddeutsche Zeitung
Сегодня 09:15    65
Харківщина, 11 лютого
Сегодня 08:46    71
Суд в США викрив сбербанк рф на співпраці з «днр»
Сегодня 08:43    82
10 хороших новин на 10 лютого
Сегодня 08:27    116
Morning Consult оприлюднив січневий топ-25 світових лідерів за рівнем популярності в їхніх країнах
Сегодня 08:25    92
Оперативна інформація станом на 08.00 11.02.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    83
“Там какой то военнослужащий сбежал ― гляди!” - перехоплення ГУР
Сегодня 08:05    76
Війська РФ атакували газову інфраструктуру України
Сегодня 07:50    95
Мета України – справедливий мир
Сегодня 07:47    71
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 