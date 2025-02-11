Президент Эстонии призвал к торговому эмбарго ЕС в отношении россии

Алар Карис в соцсети X заявил, что Евросоюз должен "еще больше усилить свою независимость" и прекратить импорт российских энергоносителей. "Мы даже должны серьезно рассмотреть возможность полного торгового эмбарго против россии", - написал президент Эстонии.

Карис 9 февраля посетил Вильнюс в связи с отключением стран Балтии от единой с рф и Беларусью энергосистемы и синхронизацией с энергосетью ЕС.

Джерело: https://www.facebook.com/dw.russian

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