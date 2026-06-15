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Президент Румунії висунув нового кандидата на посаду прем’єра

Президент Румунії висунув нового кандидата на посаду прем’єра

Ним став віцепрезидент Націонал-ліберальної партії Адріан Вештя.

Минулий кандидат — уродженець Одещини Еуджен Томак — відмовився від свого мандата, бо не отримав підтримки від партій у парламенті.

Сьогодні Вештя заявив, що бере на себе відповідальність у момент політичної кризи і прагне сформувати уряд, який збереже проєвропейський курс Румунії. На формування уряду та підготовку урядової програми Вештя має 10 днів.

▪️Політична криза в Румунії почалася наприкінці квітня, після виходу з урядової коаліції соціал-демократів. На початку травня парламент проголосував за відставку проєвропейського уряду на чолі з Іліє Боложаном.

На фото зліва направо: Еуджен Томак, Нікошур Дан, Адріан Вештя; джерело: presidency.ro

Джерело: https://t.me/babel/85116

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