Сегодня 06:20
Президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Близькому Сході, поговорив онлайн із журналістами

Ось основні тези:

● Зеленський заявив, що домовився про поставки Україні дизельного пального мінімум на рік. На сьогодні військо забезпечене всім, поки скарг від армії на нестачу пального немає.

● На Близькому Сході Україну цікавить взаємовигідне співробітництво, виробництво зброї, обмін досвідом і «обмін речами, яких можуть не мати або Україна, або інша сторона».

● Україна вже підписала угоди про десятирічне співробітництво із Саудівською Аравією, Катаром і впродовж кількох днів підпише угоду з ОАЕ.

● Лише за останні кілька днів російські супутники здійснювали зйомку військових об’єктів США, Британії та країн Близького Сходу, тому знімати санкції з рф неправильно. «На агресора треба тиснути! Зняття санкцій — це не тиск».

● Слова про те, що гарантії від США можливі лише тоді, коли Україна залишить Донецьку і Луганську області, — це лише верхівка айсбергу.

● Україна хоче отримати гарантії безпеки до закінчення війни. Вони були майже готові, як і Prosperity Package (угода щодо повоєнної відбудови). Але американська сторона сказала, що це буде лише після закінчення війни.

Джерело: https://t.me/babel/81984

