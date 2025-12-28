Держава
Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом у США зупиниться у Канаді, де проведе онлайн-розмову з лідерами Європи

На шляху до Флориди він відповів на запитання журналістів. Ось що сказав президент:

● Чутливими питаннями мирної угоди залишаються території та Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов. Ми будемо комунікувати з українським народом: або це референдум, або ті чи інші законодавчі зміни.

● Щоб провести вибори або референдум, всюди на нашій території має бути безпечно. Також важливо, щоб були присутні спостерігачі.

● За даними нашої розвідки, росія вимагатиме, щоб на виборах президента України мали можливість голосувати українці, які перебувають у рф та на тимчасово окупованих територіях. росіяни хочуть використати це як привід заявити про нелегітимність виборів і української влади.

● Зустріч з Трампом у Флориді буде публічною. Про неї домовилися ще під час переговорів делегацій США та України у Маямі. Це свідчить про те, що прогрес є.

● На зустрічі будуть також секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, керівник Генштабу Андрій Гнатов, радник Офісу президента Олександр Бевз і перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця.

● Наше завдання на сьогодні — покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і 20-пунктний план. Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликатимуть багато запитів, ми — Україна та США — будемо про це говорити з суспільством.

● Нам потрібні на відбудову десь $700—800 мільярдів. Є стратегія на більшу суму. Ми плануємо, щоб у нас був американсько-український інвестиційний фонд відбудови, а також фонд людського капіталу та підтримки повернення.

● Я не бачу поки що готовності Китаю доєднатися до мирного треку. Ми завжди хотіли, щоб Китай тиснув на росію для зупинки цієї війни. Але він, навпаки, зростив об'єм імпорту російських енергоресурсів — гроші з цього рф витрачає на війну.

Сьогоднішня зустріч  у Флориді між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбудеться раніше запланованого часу — Білий дім.  

Двосторонню розмову перенесено на 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) — на дві години раніше, ніж передбачалося спочатку.

Щодо причини зміни часу не повідомляється.
Водночас такі коригування не є чимось незвичним у робочому графіку чинного президента США.

Джерело: https://t.me/babel/79074

