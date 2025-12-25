Президент Володимир Зеленський вперше озвучив проєкт 20-пунктної угоди між Україною, США, Європою та росією

Про це пише (https://suspilne.media/1196954-zelenskij-vperse-rozpoviv-pro-20-punktiv-bazovogo-dokumenta-pro-zakincenna-vijni/) «Суспільне» з зустрічі з президентом.

● Перепідтвердження суверенітету України.

● Угода про ненапад між росією і Україною. Механізм моніторингу для контролю над лінією зіткнення.

● Міцні гарантії безпеки для України.

● Чисельність ЗСУ — 800 тисяч військових у мирний час.

● США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, такі як стаття 5 Статуту НАТО.

● росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та міжнародних договорах, які потребують ратифікації Держдумою.

● Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час. Також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку.

● Міцний пакет глобального розвитку для України, зокрема окрема угода про інвестиції.

● Створення кількох фондів для вирішення питань відновлення української економіки. Мета — залучити $800 млрд.

● Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

● Україна залишатиметься без'ядерною державою.

● Запорізьку АЕС експлуатуватимуть спільно три країни — Україна, США, рф.

Україна хоче ділити контроль над ЗАЕС лише зі США, які можуть самі вирішувати, як розпоряджатися своїми 50% електроенергії. У Вашингтоні ж наполягають, що треба закріпити розподіл і на рф.

● Україна та рф впроваджуватимуть у школах та суспільстві програми, які сприятимуть толерантності до різних культур, усуватимуть расизм і упередження.

● рф має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей.

Обговорюється потенційна вільна економічна зона на Донбасі. Вона передбачає фактично демілітаризовану зону, де міжнародні сили гарантуватимуть порядок та безпеку. Для її затвердження Україна готова провести референдум на підконтрольних територіях.

● рф і Україна зобов'язуються не змінювати територіальні домовленості силою.

● росія зобов'язується не перешкоджати використанню Україною річки Дніпро і Чорного моря для комерційної діяльності. Кінбурнську косу демілітаризують.

● Щоб вирішити питання військовополонених, затриманих цивільних і заручників, створять гуманітарний комітет.

Військовополонених з 2014 року обміняють за принципом «всіх на всіх». Цивільних затриманих і заручників, включно з дітьми і політв'язнями, повернуть.

● В Україні проведуть вибори якомога швидше після підписання угоди. Спершу — президентські.

● Угода буде юридично зобов'язуючою. Її виконання контролюватиме Рада миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

● Після того як усі сторони погодяться з угодою, негайно набуде чинності припинення вогню.

▶ ️Раніше Зеленський заявляв, що з плану, який на початку містив 28 пунктів, зникли «відверто не проукраїнські пункти». Найбільш дискусійними пунктами залишалися питання територій на сході і ЗАЕС.

Джерело: https://t.me/babel/78946

Новости портала «Весь Харьков»