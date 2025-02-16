Президент Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції з безпеки. Головні цитати

▪️«Я не зніму питання членства України в НАТО зі столу переговорів. Ми вважаємо, що стрижнем будь-яких гарантій безпеки для України має бути членство в НАТО. Або умови, які дозволяють нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні»

▪️«Зараз найвпливовішим членом НАТО здається путін, адже його примхи можуть блокувати рішення Альянсу. І це при тому, що росію зупинила армія України — не країна НАТО, не війська Альянсу, а лише наш народ і армія».

▪️«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашою спиною, без нашого залучення»

▪️«У нас є чітка розвідувальна інформація, що влітку рф планує відправити війська до Білорусі під приводом навчань. Але саме так готувалося і вторгнення в Україну три роки тому. Ці сили для нападу на Україну? Можливо, вони для вас, для Європи»

▪️«Ми готуємо проєкт, аби розширити Хмельницьку АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи»

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52330

Новости портала «Весь Харьков»