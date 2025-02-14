Президента Зеленського фактично поставили перед фактом, що все вже вирішено без нього — Bloomberg
"Ще до того, як президент Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб озвучити аргументи на захист незалежності України, доля його країни, схоже, була вирішена.
За день до телефонної розмови Дональда Трампа з путіним американський лідер прямо сказав, що "колись Україна може стати російською".
Повною мірою те, що він мав на увазі, стало зрозуміло під час учорашньої розмови: забудьте про вступ до НАТО чи американські військових в Україні.
Україні доведеться поступитися територією, яку росія почала захоплювати ще у 2014 році.
Зеленському повідомили про це майже як про факт. Його найгірші побоювання — що умови мирного врегулювання погоджують за його спиною — справдилися", — йдеться у матеріалі.
Журналісти вважають, що пропозиція України "корисні копалини в обмін на зброю" не мала великої ваги.
Тоді як Трамп пішов на значні поступки ще до початку переговорів, приголомшивши європейських союзників рахунком у $3 трильйони (https://t.me/znua_live/189529) на посилення обороноздатності та відбудову повоєнної України.
"Гірка іронія полягає в тому, що саме в Мюнхені в 1938 році західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччиною частини Чехословаччини.
Дехто бачить відлуння тієї невдалої політики умиротворення і прогнозує, що путін продовжуватиме випробовувати східний фланг НАТО на міцність", — додається у матеріалі.
Крім того, Трамп підкреслив "не дуже високі" електоральні показники Зеленського і необхідність виборів — не дуже тонкий натяк на те, що він хоче бачити нового президента України.
І "це ще одна річ, яка порадувала б путіна".
Джерело: https://t.me/znua_live/189587