Сегодня 06:38
Приїхали. Через подорожчання пального українці менше їздять на авто

Приїхали. Через подорожчання пального українці менше їздять на авто

Літр дизеля на українській заправці коштує 85 грн. Ще місяць тому за нього просили 62 грн. Бензин А-95 піднявся до 72 грн. Причина – на іншому боці планети.

Після початку бойових дій між США та Іраном нафта марки Brent перетнула позначку 100 дол. за барель (159 літрів). 8 березня, коли атаки загрожували повністю перекрити Ормузьку протоку, трейдери платили вже по 112 дол. за бочку. Аналітики Goldman Sachs очікують середню ціну 110 дол. на найближчі два місяці, а якщо конфлікт затягнеться на чотири місяці, то ціна сягне 135 дол.

Для України, яка після знищення нафтопереробних заводів імпортує майже все пальне, кожен долар у ціні бареля б'є по торговому балансу напряму.

Розмір цього удару добре видно у цифрах зовнішньої торгівлі. У 2025 році, коли Brent коштував у середньому 69 дол., Україна завезла нафтопродуктів на 6,6 млрд дол., зрідженого газу – ще на 1,9 млрд дол. Якщо Brent утримається близько ста доларів, а газ залишиться на 70% дорожчим за минулорічний рівень, додатковий рахунок за імпорт енергоносіїв та добрив, за підрахунками ЕП, становитиме 4,5 млрд дол. на рік.

"Please, please, please – якщо немає крайньої потреби, не сідайте за кермо". Так 12 березня звернувся до данців міністр клімату та енергетики Ларс Оґорд. Він пояснив, що економія пального вдарить по кишені водія менше, а країні допоможе розтягнути стратегічні запаси.

● Європейські медіа одразу згадали нафтове ембарго 1973 року: востаннє європейський урядовець публічно просив людей не їздити автівками понад п'ятдесят років тому.

У той самий час Україна рухалась у протилежному напрямку. 20 березня уряд запустив кешбек на пальне через застосунок "Дія": повертають 15% за дизель, 10% – за бензин, до тисячі гривень на місяць. Данський уряд каже: "менше їздіть", український – "їздіть, ми компенсуємо".

Яку стратегію обрали українські водії? Статистичних даних щодо споживання пального після початку війни в Ірані ще немає, тому ми використали кілька непрямих джерел інформації: статистику навігаційного сервісу Waze і дані дашборду Monobank.

Застосунок для водіїв фіксує кількість активних користувачів на дорогах кожні п'ять хвилин. Ми зібрали дані для Києва та Львова за останні доступні 24 тижні – з кінця вересня 2025-го до кінця березня 2026-го.

Тиждень 17-24 березня у Києві став другим найнижчим за весь період спостереження. Піковий трафік обвалився на 24% у порівнянні з базовим рівнем усіх робочих днів. Середнє навантаження впало на 21%. Нижче за поточні показники опускалися лише кілька разів – на початку лютого, коли масові блекаути паралізували столицю і традиційно – на новорічні свята.

Дороге пальне – не єдина причина зменшення автівок на дорогах: зараз тривають шкільні канікули. Проте дані свідчать, що осінні шкільні канікули 2025 року (кінець жовтня), коли частина батьків не їде на роботу, зменшували трафік лише на 10%. Наразі ж зменшення становить до 24%.

Окремі дні виглядають так: у понеділок 23 березня трафік у Києві впав на 17% порівняно із середнім за попередні чотири понеділки. У вівторок 24 березня – ще на 17%. У Львові того самого понеділка – мінус 20%. То ж це не локальний столичний ефект: водії по всій країні переглядають свої маршрути і відмовляються від поїздок, без яких можна обійтись.

Інше джерело інформації – публічний дашборд Monobank, який відстежує транзакції клієнтів по мережах АЗС, – не фіксує падіння кількості покупок (транзакцій) пального. Це можна пояснити поведінковою економікою. Коли ціни зростають щодня і методично протягом усього місяця, водії могли залити повний бак "про запас", фіксуючи сьогоднішню ціну, поки завтра не стало ще дорожче.

Те, що точно видно з даних Monobank, – перерозподіл клієнтів між мережами. Уряд доручив "Укрнафта" продавати пальне з мінімальною націнкою для стабілізації ринку та стримування зростання цін, встановлюючи орієнтир для інших операторів.

Як наслідок державна компанія отримала шалений сплеск попиту: плюс 98% щоденних транзакцій у порівнянні з середньоденним за останні 14 місяців. У річному вимірі (у порівнянні з березнем 2025 року) – зростання у 2,4 раза.

Бюджетна мережа "БРСМ-Нафта" збільшила кількість транзакцій на 50% у порівнянні з середньоденним показником за 14 місяців. Тим часом в преміальних ОККО і WOG споживання впало на 10-15%.

Та навіть якщо водії почують заклик не української, а данської влади, будь-якій економії є межа. Країна щодня завозить 17 тис. тонн дизеля і саме він "везе" українську економіку: ним їдуть вантажівки, у тому числі військові, на ньому працює аграрний сектор, ним часто підстраховують енергетику і критичну інфраструктуру.

Коли дорожчає дизель, країна платить не лише на заправці, а і у логістиці, в собівартості товарів і в імпортному рахунку.

Джерело: epravda.com.ua

