Приїхали. Через подорожчання пального українці менше їздять на авто

Літр дизеля на українській заправці коштує 85 грн. Ще місяць тому за нього просили 62 грн. Бензин А-95 піднявся до 72 грн. Причина – на іншому боці планети.

Після початку бойових дій між США та Іраном нафта марки Brent перетнула позначку 100 дол. за барель (159 літрів). 8 березня, коли атаки загрожували повністю перекрити Ормузьку протоку, трейдери платили вже по 112 дол. за бочку. Аналітики Goldman Sachs очікують середню ціну 110 дол. на найближчі два місяці, а якщо конфлікт затягнеться на чотири місяці, то ціна сягне 135 дол.

Для України, яка після знищення нафтопереробних заводів імпортує майже все пальне, кожен долар у ціні бареля б'є по торговому балансу напряму.

Розмір цього удару добре видно у цифрах зовнішньої торгівлі. У 2025 році, коли Brent коштував у середньому 69 дол., Україна завезла нафтопродуктів на 6,6 млрд дол., зрідженого газу – ще на 1,9 млрд дол. Якщо Brent утримається близько ста доларів, а газ залишиться на 70% дорожчим за минулорічний рівень, додатковий рахунок за імпорт енергоносіїв та добрив, за підрахунками ЕП, становитиме 4,5 млрд дол. на рік.

"Please, please, please – якщо немає крайньої потреби, не сідайте за кермо". Так 12 березня звернувся до данців міністр клімату та енергетики Ларс Оґорд. Він пояснив, що економія пального вдарить по кишені водія менше, а країні допоможе розтягнути стратегічні запаси.

● Європейські медіа одразу згадали нафтове ембарго 1973 року: востаннє європейський урядовець публічно просив людей не їздити автівками понад п'ятдесят років тому.

У той самий час Україна рухалась у протилежному напрямку. 20 березня уряд запустив кешбек на пальне через застосунок "Дія": повертають 15% за дизель, 10% – за бензин, до тисячі гривень на місяць. Данський уряд каже: "менше їздіть", український – "їздіть, ми компенсуємо".

Яку стратегію обрали українські водії? Статистичних даних щодо споживання пального після початку війни в Ірані ще немає, тому ми використали кілька непрямих джерел інформації: статистику навігаційного сервісу Waze і дані дашборду Monobank.

Застосунок для водіїв фіксує кількість активних користувачів на дорогах кожні п'ять хвилин. Ми зібрали дані для Києва та Львова за останні доступні 24 тижні – з кінця вересня 2025-го до кінця березня 2026-го.

Тиждень 17-24 березня у Києві став другим найнижчим за весь період спостереження. Піковий трафік обвалився на 24% у порівнянні з базовим рівнем усіх робочих днів. Середнє навантаження впало на 21%. Нижче за поточні показники опускалися лише кілька разів – на початку лютого, коли масові блекаути паралізували столицю і традиційно – на новорічні свята.

Дороге пальне – не єдина причина зменшення автівок на дорогах: зараз тривають шкільні канікули. Проте дані свідчать, що осінні шкільні канікули 2025 року (кінець жовтня), коли частина батьків не їде на роботу, зменшували трафік лише на 10%. Наразі ж зменшення становить до 24%.

Окремі дні виглядають так: у понеділок 23 березня трафік у Києві впав на 17% порівняно із середнім за попередні чотири понеділки. У вівторок 24 березня – ще на 17%. У Львові того самого понеділка – мінус 20%. То ж це не локальний столичний ефект: водії по всій країні переглядають свої маршрути і відмовляються від поїздок, без яких можна обійтись.

Інше джерело інформації – публічний дашборд Monobank, який відстежує транзакції клієнтів по мережах АЗС, – не фіксує падіння кількості покупок (транзакцій) пального. Це можна пояснити поведінковою економікою. Коли ціни зростають щодня і методично протягом усього місяця, водії могли залити повний бак "про запас", фіксуючи сьогоднішню ціну, поки завтра не стало ще дорожче.

Те, що точно видно з даних Monobank, – перерозподіл клієнтів між мережами. Уряд доручив "Укрнафта" продавати пальне з мінімальною націнкою для стабілізації ринку та стримування зростання цін, встановлюючи орієнтир для інших операторів.

Як наслідок державна компанія отримала шалений сплеск попиту: плюс 98% щоденних транзакцій у порівнянні з середньоденним за останні 14 місяців. У річному вимірі (у порівнянні з березнем 2025 року) – зростання у 2,4 раза.

Бюджетна мережа "БРСМ-Нафта" збільшила кількість транзакцій на 50% у порівнянні з середньоденним показником за 14 місяців. Тим часом в преміальних ОККО і WOG споживання впало на 10-15%.

Та навіть якщо водії почують заклик не української, а данської влади, будь-якій економії є межа. Країна щодня завозить 17 тис. тонн дизеля і саме він "везе" українську економіку: ним їдуть вантажівки, у тому числі військові, на ньому працює аграрний сектор, ним часто підстраховують енергетику і критичну інфраструктуру.

Коли дорожчає дизель, країна платить не лише на заправці, а і у логістиці, в собівартості товарів і в імпортному рахунку.

