Прихисток для майже 300 людей: як працює харківський шелтер «Велика родина»

Коли збирається на обід, вдягає теплу кофту та бере шапку. Це щоб одразу піти потім на прогулянку. Пані Неля мешкає у шелтері понад чотири роки. Жінка родом із Ківшарівки, це поряд із Куп’янськом. Її син пішов захищати маму та рідний край у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинув у боях під Ізюмом.

Неля Левадна, мешканка шелтера «Велика родина»

З перших днів вже шукали. Вже я тут, коли мене там уже з Польщі були волонтери, привезли там все. І мене там жінка каже: «Ти пропадеш тут сама». Сюди мене привезли. Мене прийняли тут, нагодували, напоїли, положили і, дякую, я тут живу.

Державні виплати за загибель сина жінка віддає на потреби Збройних сил України. Перебування у шелтері для його мешканців безоплатне. Тут постійно живуть понад п’ятдесят людей. Більш ніж половина з них – маломобільні, даються взнаки вік та важкі хвороби. З реабілітацією мешканцям шелтера допомагає волонтер зі Сполучених Штатів Америки Крістіан.

Крістіан, волонтер зі США

Я був медбратом. Тож я багато років працював у Міністерстві у справах ветеранів уряду Сполучених Штатів, а потім також працював за кордоном, займаючись роботою з ліквідації наслідків катастроф тощо.

Найперше, говорить волонтер, намагається повернути людям відчуття гідності. Радіє, коли після реабілітаційних занять людина може самотужки дістатися ванної кімнати чи вийти на прогулянку.

Крістіан, волонтер зі США

І я знову вчу їх ходити, знову вчу їх користуватися руками та пальцями, а потім вони можуть вставати та бути самостійними. Тож це робить людей незалежними. Для мене, це як повернути життя та незалежність. Всі ми тут намагаємося виявляти повагу до людей і повернути їм їхню гідність.

У перші дні повномасштабного вторгнення, згадує керівниця проєкту «Велика родина» Ольга Клейтман, допомагали зі спорядженням захисникам Харкова. Згодом стали отримувати інформацію від інших волонтерів про літніх чи маломобільних людей, які потребували підтримки.

Ольга Клейтман, керівниця проєкту «Велика родина»

В них немає ліків, в них немає їжі, немає води і треба їх рятувати. Ми так знайшли 270 людей, яким ми допомагали, їздили 30 волонтерів і їм допомагали в домах. А потім ми зрозуміли, що ми не можемо чотири рази на день поміняти памперс, їздити або погодувати, або ще щось і зрозуміли, що нам треба їх десь зібрати. І вже 20 березня ми орендували оце приміщення і почали сюди звозити тих, хто потребував цілодобової допомоги.

Мешканці шелтера отримують триразове харчування. Зараз тут розширюють харчоблок. Архітекторка Ольга Клейтман знається на облаштуванні комфортного простору для життя літніх людей. Під час прогулянок охочі можуть поратися на присадибній ділянці та побути поруч зі свійськими птахами.

Ольга Клейтман, керівниця проєкту «Велика родина»

Ми завели курей, завели качок, собак і всі їх оточують запахи і звуки їх дитинства, і вони відчувають себе в більш комфортній обстановці. І це їм допомагає не стидатися того, що вони щось не вміють зробити.

У шелтері є інклюзивні вбиральні, підйомники та пандуси. Все це коштує чимало, допомагають благодійники з-за кордону та місцеві бізнесмени. Цей тренажер подарував харківському шелтеру вчитель із Великої Британії.

Ольга Клейтман, керівниця проєкту «Велика родина»

Дуже велика подяка нашим бізнесменам, які, якщо не грошима, то вони можуть присилати, хто майонез пришле, хто картоплю на всю зиму, хто дрова. Так що підтримують нас люди. Дуже дякую. Чомусь не підтримує держава, не підтримує місто.

Є в шелтері й наймані працівники, адже йдеться про цілодобовий догляд за важкохворими людьмИ. Пральна машина та сушарка працюють тут майже постійно. Втім, шелтер «Велика родина» у прифронтовому місті четвертий рік існує саме завдяки підтримці благодійників та волонтерів.





Агентство Телевидения Новости