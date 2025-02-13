Прикордонники показали роботу артилерії по позиціях росіян під Вовчанськом

Артилерія бригади «Гарт» завдали ударів по окупантах в районі Вовчанська на Харківщині.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Під час вогневих ударів по ворожих позиціях вдалося завдати руйнувань фортифікаціям противника – бліндажам, окопним лініям, опорним пунктам.

Також прикордонники знищили точку запуску ворожих БпЛА та два транспортні засоби.

Втрати ворога: шість вбитими, 22 пораненими.

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