Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій

В 11 населених пунктах Донеччини, де триває примусова евакуація, досі проживають 794 дитини. За останній тиждень небезпечну територію покинули лише 97 неповнолітніх.

Про це під час брифінгу повідомила виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, інформує "Суспільне. Донбас".

"У Дружківській громаді залишаються, зокрема в місті Дружківка – 306 дітей, в селищі Комишуваха – чотири дитини, в Андріївській громаді, а саме в Сергіївці – 55, в Миколаївській громаді – 396, Святогірській – 33 неповнолітніх", – поділилася посадовиця.

За її словами, за останній тиждень найбільше дітей вивезли з Миколаївської громади (49), ще десятки – із Дружківки, а також дев'ятеро – зі Сергіївки.

Наразі на території Донецької області проживають 12 416 дітей. 24 грудня 2025 року Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів вирішив обов'язково евакуювати дітей разом із батьками із ще 19 населених пунктів області.

Нагадаємо, у 21 населеному пункті зони активних бойових дій на Донеччині досі залишаються 34,5 тисячі цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуювали понад 1,32 мільйона людей, зокрема більше як 202 тисячі дітей.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»