Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:15
Просмотров: 118

Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій

Примусова евакуація на Донеччині: скільки дітей досі перебувають у зоні активних бойових дій

В 11 населених пунктах Донеччини, де триває примусова евакуація, досі проживають 794 дитини. За останній тиждень небезпечну територію покинули лише 97 неповнолітніх.

Про це під час брифінгу повідомила виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова, інформує "Суспільне. Донбас".

"У Дружківській громаді залишаються, зокрема в місті Дружківка – 306 дітей, в селищі Комишуваха – чотири дитини, в Андріївській громаді, а саме в Сергіївці – 55, в Миколаївській громаді – 396, Святогірській – 33 неповнолітніх", – поділилася посадовиця.

За її словами, за останній тиждень найбільше дітей вивезли з Миколаївської громади (49), ще десятки – із Дружківки, а також дев'ятеро – зі Сергіївки.

Наразі на території Донецької області проживають 12 416 дітей. 24 грудня 2025 року Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів вирішив обов'язково евакуювати дітей разом із батьками із ще 19 населених пунктів області.

Нагадаємо, у 21 населеному пункті зони активних бойових дій на Донеччині досі залишаються 34,5 тисячі цивільних. Від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуювали понад 1,32 мільйона людей, зокрема більше як 202 тисячі дітей.

Джерело: life.pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українка кинула британський коледж, бо їй наполегливо рекомендували вивчати російську мову
Сегодня 10:38    95
Із позолотою та діамантом: Нацбанк презентував нову пам’ятну монету "Дух Різдва"
Сегодня 10:26    82
Українці зможуть отримати статус інвалідності через війну, незалежно від місця отримання травми – уряд
Сегодня 09:41    117
На Рівненщині чоловік з ломом напав на військового ТЦК: постраждалий у лікарні з важкими травмами
Сегодня 09:30    115
Європа не готова до війни з росією, яка може початися у найближчі роки – CNN
Сегодня 09:03    129
В окупованому Криму відключення та штучне уповільнення мобільного інтернету перестають бути «тимчасовими заходами»
Сегодня 08:54    102
Харківщина 26 грудня
Сегодня 08:48    112
До Різдва — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України
Сегодня 08:46    120
30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата облради
Сегодня 08:39    110
російська пропаганда поширює фейк від імені ISW, буцімто лише 30% ядерних сил Франції «придатні до використання»
Сегодня 08:33    91
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 