Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 60

Принц Вільям опублікував раніше невідому світлину принцеси Діани з родинного архіву

Принц Вільям опублікував раніше невідому світлину принцеси Діани з родинного архіву

Принц Уельський Вільям опублікував раніше невідому фотографію своєї покійної матері, принцеси Діани, з приватної колекції родини з нагоди Дня матері у Британії.

Про це повідомляє Sky news, передає Укрінформ.

На знімку зображений дворічний принц Вільям разом із матір’ю на полі квітучих маків біля головної резиденції родини в Хайгроув-хаус, Глостершир, у 1984 році.

«Згадую свою матір сьогодні і кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує когось, кого любить. З Днем матері», - підписав фото Вільям.

Фотографія, на якій він зображений разом із Діаною, принцесою Уельською, нагадує знімок короля з його синами, принцами Вільямом і Гаррі, на маковому полі в Хайгроуві, який був розміщений на різдвяній листівці родини 1994 року.

Зазначається, що Вільяму було 15 років, коли його мати загинула вранці 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л'Альма в Парижі. Діані, якій на момент смерті було 36 років, 1 липня цього року виповнилося б 65 років.

Фото: The Prince and Princess of Wales

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 березня 1939 року проголошено незалежність Карпатської України
15.03.2026 15:46    116
Премія Параджанова: у Києві нагородять найкращі українські кінодебюти
14.03.2026 10:58    137
14 березня в Україні відзначається День українського добровольця
14.03.2026 08:34    116
13 березня 1938 року у всіх школах срср як обов'язковий предмет для навчання була введена російська мова.
13.03.2026 08:01    82
Британія повідомила, що вранці 3 танкери були уражені невідомими снарядами/дронами в районі Ормузької протоки
12.03.2026 08:18    110
Німецький історик отримав судовий позов після того, як порівняв путіна та Гітлера у соцмережах — DW
11.03.2026 11:15    166
Меморіал українським розвідникам — автора пам’ятника відзначили Шевченківською премією 2026
11.03.2026 10:08    148
У Великій Британії 10 тисяч письменників випустили «порожню» книгу як протест проти використання їхніх творів для навчання штучного інтелекту
11.03.2026 08:04    109
11 березня 1895 року народився Головний отаман Холодноярської Республіки Василь Чучупак
11.03.2026 07:35    91
А вообще часто ли страны, которые начинают войну, выигрывают её?
10.03.2026 07:23    157
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 