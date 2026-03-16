Принц Вільям опублікував раніше невідому світлину принцеси Діани з родинного архіву

Принц Уельський Вільям опублікував раніше невідому фотографію своєї покійної матері, принцеси Діани, з приватної колекції родини з нагоди Дня матері у Британії.

Про це повідомляє Sky news, передає Укрінформ.

На знімку зображений дворічний принц Вільям разом із матір’ю на полі квітучих маків біля головної резиденції родини в Хайгроув-хаус, Глостершир, у 1984 році.

«Згадую свою матір сьогодні і кожного дня. Думаю про всіх, хто сьогодні згадує когось, кого любить. З Днем матері», - підписав фото Вільям.

Фотографія, на якій він зображений разом із Діаною, принцесою Уельською, нагадує знімок короля з його синами, принцами Вільямом і Гаррі, на маковому полі в Хайгроуві, який був розміщений на різдвяній листівці родини 1994 року.

Зазначається, що Вільяму було 15 років, коли його мати загинула вранці 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в тунелі Пон-де-л'Альма в Парижі. Діані, якій на момент смерті було 36 років, 1 липня цього року виповнилося б 65 років.

Фото: The Prince and Princess of Wales

Джерело: ukrinform.ua

