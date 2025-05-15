Припинення вогню покаже готовність москви до перемовин

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна наполягає на необхідності припинення вогню, яке відкриє можливість для дипломатії.

▶️ Припинення вогню має відбутися у повітрі, на морі і на суходолі і тривати щонайменше 30 днів.

▶️ Головна мета цієї ініціативи – створити умови для деескалації і дипломатичного врегулювання.

▶️ 30-денне припинення вогню не дасть агресору суттєвих можливостей відновити сили, але змусить москву виявити свої справжні наміри.

▶️ Лише погодившись на перемир’я, москва доведе, що справді готова зупинити війну і перейти до чесної дипломатії.

▶️ Україна, США і Європа вимагають від путіна реальних кроків деескалації, а не чергових маніпуляцій з метою затягування війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/46665

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