Про ОТРК “Искандер” на 1 000 километров

За последние сутки по ряду СМИ и информационным площадкам пронеслась новость, что россия якобы смогла повысить дальность полёта ракеты 9М723 ОТРК “Искандер” до 1 тыс километров. Странно то, что никто из СМИ, прежде чем цитировать эти сообщения, так и не удосужился проверить источник - Military Watch Magazine, англоязычное издание, хвалебно обслуживающее российский ВПК.

Что же до увеличения дальности полёта ракет ОТРК “Искандер”, то над этим и вправду довольно давно ведутся работы, но о каких либо серьёзных результатах, при сбережении изначальных массогабаритных характеристик и компоновки – неизвестно. Что я имею ввиду?

Дальность полёта ОТРК “Искандер” действительно можно увеличить. Но, самый простой путь – это уменьшение массы боевой части (480 кг) и заполнение освободившегося места дополнительным твёрдотопливным материалом. То есть, дальность может быть увеличена, за счёт уменьшения массы БЧ, но не критически, поскольку у ракеты, летящей на 500 км и имеющей массу 3,7 тонны, именно твёрдотопливный отсек является самой тяжёлой частью, занимающей более 50% от размера ракеты.

Кроме того, практически всё топливо 9М723 сгорает в течение первых 15 километров полёта, при старте и формировании траектории, а далее ракета уже движется по инерции.

Поэтому, уменьшение БЧ, на 100, 200 и пускай даже на 300 кг дальность полёта особо не увеличит и этот простейший метод уж никак не повысить соответствующий показатель в 2 раза.

Самый непростой метод увеличения дальности полёта – это создание нового двигателя и топлива. И вот тут у россии неопределимые проблемы технического и технологического порядка. Прежде всего, в вопросах создания нового топлива, в чём российский потенциал на грани безопасных процессов. То есть, высокотехнологичным методом это реализовать россии недоступно.

Выше классического перхлората аммония NH4ClO4, тонкодисперсного алюминия и эластичного углеводорода, с набор добавок, российские химики так и не могут прыгнуть.

Вот и возникает вопрос, каким образом россия могла увеличить дальность полёта 9М723 в 2 раза, не увеличивая размер самой ракеты. Только путём сделать её толще и длиннее, они бы могли этого добиться, но это ставит под вопрос использование стандартной пусковой и налаживание серийного производства.

В целом, тот факт, что новость вышла на Military Watch Magazine, уже должен был говорить о сомнительной достоверности материала, но немного технических деталей, так же лишними не будут.

Канал военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко. (https://t.me/zloyodessit)

Джерело: t.me/zloyodessit

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