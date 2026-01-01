Проблемні кредити ведуть економіку рф до обвалу

Уряд рф фактично визнав високу ймовірність банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі. Сукупність ризиків має системний характер і свідчить не про циклічне уповільнення, а про неминуче входження економіки у фазу боргового зламу.

Ключовим чинником залишається приховане зростання проблемної заборгованості. З урахуванням реструктуризованих позик реальний обсяг проблемного боргу перевищує 11% і сягає близько 131 млрд дол. США. Це значно вище рівня 2–4%, який вважається безпечним для стабільності банківської системи і давно перетнув поріг 5%, що сигналізує про підвищений ризик. У міжнародній практиці показник 10% і більше розглядається як передкризовий або кризовий. Накопичення зобов’язань створює умови для повноцінної кризи проблемних боргів у III–IV кварталах 2026 року.

Паралельно стрімко зростає вартість обслуговування боргу. У 2024 році російські компанії сплатили банкам 145 млрд дол. США відсотків – на 83% більше, ніж у 2023 році. У І півріччі 2025 року цей показник зріс ще на 54% у річному вимірі та досяг 95 млрд дол. США. Уже станом на кінець ІІІ кварталу 2025 року кожна четверта компанія з кредитами допустила прострочення платежів. Кількість юридичних осіб із простроченою заборгованістю зросла до 165 тис., що на 41 тис. більше, ніж на початку 2025 року, і на 100 тис. більше, ніж у 2022 році.

Боргові проблеми концентруються в базових галузях економіки. У 2025 році реструктуризації потребують компанії гірничо-металургійного й нафтогазового секторів, а також державні корпорації транспортної галузі. Зокрема, «ржд» уперше за п’ять років зафіксувала чистий збиток і запросила реструктуризацію боргу обсягом близько 50 млрд дол. США.

Окремим джерелом системного ризику залишається оборонне кредитування. У 2022–2024 роках оборонним підприємствам було надано кредити на суму близько 202 млрд дол. США. Ці зобов’язання зосереджені в банківській системі, мають обмежену прозорість і можуть швидко трансформуватися в проблемні активи.

У сукупності ці фактори вказують на структурне погіршення фінансової моделі російської економіки, де боргове навантаження та кредитування з опосередкованою державною підтримкою витіснили ринкові джерела її зростання. За відсутності масштабної докапіталізації банківської системи або механізму перенесення проблемних боргів корпоративного сектору на федеральний бюджет кризовий сценарій має майже неминучий вигляд – із масовими дефолтами компаній і подальшим вибуховим зростанням проблемних активів у банках.

Джерело: szru.gov.ua

