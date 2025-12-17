Прокуратура повернула до бюджету Харкова понад 2,7 млн грн

Завдяки втручанню прокуратури забудовник сплатив до бюджету Харкова понад 2,7 млн грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що з березня 2019 року у товариства з обмеженою відповідальністю (далі по тексту — ТОВ) на праві оренди перебуває земельна ділянка, розташована на проспекті Героїв Харкова.

Надалі на вказаній ділянці підприємство збудувало магазин.

Проте всупереч вимогам законодавства ТОВ проігнорувало обов’язок щодо сплати пайової участі до прийняття цього об’єкта в експлуатацію.

Внаслідок цього було порушено право Харківської міської ради на отримання коштів для розвитку інфраструктури міста.

Загальна сума боргу з урахуванням інфляційних втрат і 3% річних становить майже 3 млн гривень.

Вказані порушення стали підставою для подання Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова позовної заяви в інтересах держави в особі Харківської міської ради до підприємства про стягнення із замовника будівництва безпідставно збережених коштів пайової участі до місцевого бюджету.

Спочатку ТОВ переконувало суд у своїй правоті, однак після подання прокуратурою аргументованої правової позиції відповідач добровільно сплатив борг.

У зв’язку з цим суд закрив провадження у справі через відсутність предмета спору.

